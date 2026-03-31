İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de Romelu Lukaku ile ilgili yaşanan gelişmeler gündemin ilk sıralarına yerleşti. Sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosuna katılmayan tecrübeli futbolcu, tedavi sürecini geçirmek üzere ülkesi Belçika'ya gitti. Ancak yıldız oyuncunun, kulübünün çağrısına rağmen İtalya'ya dönmemesi krizin büyümesine neden oldu.



Napoli yönetimi, Lukaku'nun antrenmanlara yeniden başlaması için yapılan çağrıya yanıt vermediğini resmi bir açıklamayla duyurdu.

İtalyan ekibi tarafından yapılan açıklamada, "Romelu Lukaku'nun bugün antrenmanlara katılması için yapılan çağrıya yanıt vermediğini duyururuz. Kulüp, uygun disiplin cezası uygulanıp uygulanmayacağına ve oyuncunun kadroda kalıcı olarak devam edip etmeyeceğine karar verme hakkını saklı tutar" ifadeleri kullanıldı.