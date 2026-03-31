Beşiktaş GAİN Bahçeşehir'i 91-72 yenip avantajı kaptı

BKT EuroCup yarı finalinde Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji kozlarını paylaştı. Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 91-72'lik skorla kazandı. Bu sonuçla Beşiktaş, final yolundaki seride önemli bir avantaj elde etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Bahçeşehir Koleji oldu. Pota altından ve dış atışlardan üst üste sayılar bulan konuk ekip, 5. dakikayı 13-8 önde geçti. Beşiktaş GAİN'in savunmada istediği direnci gösteremediği ilk çeyrek, Bahçeşehir Koleji'nin 25-14 üstünlüğüyle tamamlandı.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ ÇEYREKTE GERİ DÖNDÜ

İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'nin top kayıplarını iyi değerlendirdi. Siyah-beyazlı ekip, 16. dakika içinde farkı 1 sayıya kadar indirdi. Taraftar desteğini de arkasına alan Beşiktaş, Morgan'ın serbest atışlarıyla öne geçmeyi başardı. Buna rağmen devrenin son bölümünde Flynn ile etkili olan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 39-37 üstün gitti.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA FARK AÇILDI

İkinci yarıya Anthony Brown ve Zizic'in sayılarıyla hızlı giren Beşiktaş GAİN, oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Siyah-beyazlılar, 15-2'lik seriyle 24. dakikada skoru 52-41'e getirdi. Hücumda yüksek tempo yakalayan Beşiktaş, final periyoduna 67-54 önde girdi.

SON ÇEYREKTE NET SKOR

Son bölümde hem savunmada hem hücumda üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş GAİN, farkı 21 sayıya kadar çıkardı. Siyah-beyazlı ekip, parkeden 91-72 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın finale çıkacağı eşleşmenin ikinci maçı 3 Nisan Cuma günü Bahçeşehir Koleji ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

MORGAN SAKATLANDI

Beşiktaş GAİN'de maçın son bölümünde sakatlık şoku yaşandı. Conor Morgan, son anlarda aldığı darbenin ardından oyuna devam edemedi. Siyah-beyazlı ekipte Morgan'ın durumu yakından takip ediliyor.

TRİBÜNDE FUTBOL TAKIMINDAN DESTEK

Karşılaşmayı Beşiktaş yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Beşiktaş Futbol A Takımı oyuncuları da saha kenarından izledi. Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Kartal Kayra Yılmaz, Mustafa Hekimoğlu, Tiago Djalo ve El Bilal Toure mücadeleyi salondan takip etti.

