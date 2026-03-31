Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Bahçeşehir Koleji oldu. Pota altından ve dış atışlardan üst üste sayılar bulan konuk ekip, 5. dakikayı 13-8 önde geçti. Beşiktaş GAİN'in savunmada istediği direnci gösteremediği ilk çeyrek, Bahçeşehir Koleji'nin 25-14 üstünlüğüyle tamamlandı.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ ÇEYREKTE GERİ DÖNDÜ

İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'nin top kayıplarını iyi değerlendirdi. Siyah-beyazlı ekip, 16. dakika içinde farkı 1 sayıya kadar indirdi. Taraftar desteğini de arkasına alan Beşiktaş, Morgan'ın serbest atışlarıyla öne geçmeyi başardı. Buna rağmen devrenin son bölümünde Flynn ile etkili olan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 39-37 üstün gitti.