SERIE A ekiplerinden Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almak için harekete geçti.

İTALYAN DEVİNDEN 10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF



İtalyan basınından Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre, kulüp oyuncunun kalıcı transferi için yaklaşık 10 milyon euro ödemeye sıcak bakıyor. Öte yandan Udinese'nin masasında alternatif bir formül de bulunuyor.

MASADAKİ SÜRPRİZ: %50 PAY FORMÜLÜ



Kulübün, 5 milyon euro ödeyerek oyuncunun bonservisinin yarısını alması ve Galatasaray'a bir sonraki satıştan yüzde 50 pay bırakması ihtimali de değerlendiriliyor.



Nihai karar, yaz transfer döneminde gelecek tekliflere göre şekillenecek.

