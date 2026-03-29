Beşiktaş, hücum hattını üst düzey bir golcüyle güçlendirmek için rotasını Patrik Schick'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, Bayer Leverkusen'in yıldız forveti için temaslara başladı. Avrupa'daki görüşmeleri yürüten Futbol Koordinatörü Serkan Reçber, transfer sürecini yakından takip ederken teknik direktör Sergen Yalçın da Çek golcüye onay verdi.
REKOR BÜTÇEYLE YENİ KADRO PLANI
Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, yeni sezonda 6 ila 7 üst düzey takviye yapacak bir kadro planlaması üzerinde duruyor. Beşiktaş, bu büyük yapılanmayı hayata geçirmek için 60 ila 70 milyon euro seviyesinde rekor sayılabilecek bir bütçe oluşturmayı hedefliyor. Yönetim, yalnızca mevcut kadroyu güçlendirmeyi değil, şampiyonluk yarışında doğrudan belirleyici olacak bir ekip kurmayı amaçlıyor.
SCHICK'İN SEZON PERFORMANSI
Patrik Schick, bu sezon çıktığı 34 maçta 15 gol ve 4 asist üreterek hücum hattındaki etkisini ortaya koydu. Beşiktaş'ın forvet hattında fark yaratacak bir profile yönelmesi, transfer planlamasının en dikkat çeken başlıklarından biri haline geldi. Siyah-beyazlılar, gol yollarında daha güçlü bir yapı kurmak için Schick ismini öncelikli hedef olarak belirledi.
KAYNAK OYUNCU SATIŞLARI OLACAK
Beşiktaş'ın transfer bütçesinin önemli bölümü oyuncu satışlarından karşılanacak. Ernest Muçi için Trabzonspor'un 8.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor. Semih Kılıçsoy için ise İtalya Serie A ekibi Cagliari'nin 12 milyon euroluk opsiyonu masada yer alıyor. Yönetim, bu iki dosyadan gelecek gelirle transfer hamlelerine mali alan açmayı planlıyor.
SPONSORLUK VE PROJELER DE DEVREDE
Siyah-beyazlı kulüp, yalnızca oyuncu satışlarıyla değil sponsorluk gelirleriyle de bütçeyi desteklemeyi hedefliyor. Tüpraş ile stat isim sponsorluğunun yenilenmesi finansal planlamada önemli bir yer tutuyor. Bunun yanında Dikilitaş Projesi'nin mayıs ayında tamamlanmasıyla birlikte ek kaynak oluşturulması bekleniyor.