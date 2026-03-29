Patrik Schick bu sezon 34 maçta 15 gol ve 4 asist üretti.

Ernest Muçi için Trabzonspor'un 8,5 milyon euro ve Semih Kılıçsoy için Cagliari'nin 12 milyon euro opsiyonu bulunuyor.

Beşiktaş, Tüpraş stat isim sponsorluğu yenilemesi ve mayısta tamamlanacak Dikilitaş Projesi ile ek kaynak oluşturmayı planlıyor.

Beşiktaş, hücum hattını üst düzey bir golcüyle güçlendirmek için rotasını Patrik Schick'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, Bayer Leverkusen'in yıldız forveti için temaslara başladı. Avrupa'daki görüşmeleri yürüten Futbol Koordinatörü Serkan Reçber, transfer sürecini yakından takip ederken teknik direktör Sergen Yalçın da Çek golcüye onay verdi.

REKOR BÜTÇEYLE YENİ KADRO PLANI Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, yeni sezonda 6 ila 7 üst düzey takviye yapacak bir kadro planlaması üzerinde duruyor. Beşiktaş, bu büyük yapılanmayı hayata geçirmek için 60 ila 70 milyon euro seviyesinde rekor sayılabilecek bir bütçe oluşturmayı hedefliyor. Yönetim, yalnızca mevcut kadroyu güçlendirmeyi değil, şampiyonluk yarışında doğrudan belirleyici olacak bir ekip kurmayı amaçlıyor.