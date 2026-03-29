Beşiktaş Patrik Schick transferinde kaynağı buldu! Trabzonspor detayı

Beşiktaş, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarında vites yükseltti. Siyah-beyazlı yönetim, gelecek sezonun kadrosunu güçlü isimlerle şekillendirmek için yaklaşık 70 milyon euro seviyesinde bir bütçe üzerinde yoğunlaştı. Listenin ilk sırasına ise Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick yazıldı.

Beşiktaş Patrik Schick transferinde kaynağı buldu! Trabzonspor detayı
  • Beşiktaş, Bayer Leverkusen'in forveti Patrik Schick için transfer görüşmelerine başladı ve teknik direktör Sergen Yalçın transfere onay verdi.
  • Başkan Serdal Adalı yönetiminde Beşiktaş, yeni sezonda 6-7 takviye için 60-70 milyon euro seviyesinde rekor bütçe oluşturmayı hedefliyor.
  • Patrik Schick bu sezon 34 maçta 15 gol ve 4 asist üretti.
  • Ernest Muçi için Trabzonspor'un 8,5 milyon euro ve Semih Kılıçsoy için Cagliari'nin 12 milyon euro opsiyonu bulunuyor.
  • Beşiktaş, Tüpraş stat isim sponsorluğu yenilemesi ve mayısta tamamlanacak Dikilitaş Projesi ile ek kaynak oluşturmayı planlıyor.

Beşiktaş, hücum hattını üst düzey bir golcüyle güçlendirmek için rotasını Patrik Schick'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, Bayer Leverkusen'in yıldız forveti için temaslara başladı. Avrupa'daki görüşmeleri yürüten Futbol Koordinatörü Serkan Reçber, transfer sürecini yakından takip ederken teknik direktör Sergen Yalçın da Çek golcüye onay verdi.

REKOR BÜTÇEYLE YENİ KADRO PLANI

Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, yeni sezonda 6 ila 7 üst düzey takviye yapacak bir kadro planlaması üzerinde duruyor. Beşiktaş, bu büyük yapılanmayı hayata geçirmek için 60 ila 70 milyon euro seviyesinde rekor sayılabilecek bir bütçe oluşturmayı hedefliyor. Yönetim, yalnızca mevcut kadroyu güçlendirmeyi değil, şampiyonluk yarışında doğrudan belirleyici olacak bir ekip kurmayı amaçlıyor.

SCHICK'İN SEZON PERFORMANSI

Patrik Schick, bu sezon çıktığı 34 maçta 15 gol ve 4 asist üreterek hücum hattındaki etkisini ortaya koydu. Beşiktaş'ın forvet hattında fark yaratacak bir profile yönelmesi, transfer planlamasının en dikkat çeken başlıklarından biri haline geldi. Siyah-beyazlılar, gol yollarında daha güçlü bir yapı kurmak için Schick ismini öncelikli hedef olarak belirledi.

KAYNAK OYUNCU SATIŞLARI OLACAK

Beşiktaş'ın transfer bütçesinin önemli bölümü oyuncu satışlarından karşılanacak. Ernest Muçi için Trabzonspor'un 8.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor. Semih Kılıçsoy için ise İtalya Serie A ekibi Cagliari'nin 12 milyon euroluk opsiyonu masada yer alıyor. Yönetim, bu iki dosyadan gelecek gelirle transfer hamlelerine mali alan açmayı planlıyor.

SPONSORLUK VE PROJELER DE DEVREDE

Siyah-beyazlı kulüp, yalnızca oyuncu satışlarıyla değil sponsorluk gelirleriyle de bütçeyi desteklemeyi hedefliyor. Tüpraş ile stat isim sponsorluğunun yenilenmesi finansal planlamada önemli bir yer tutuyor. Bunun yanında Dikilitaş Projesi'nin mayıs ayında tamamlanmasıyla birlikte ek kaynak oluşturulması bekleniyor.

