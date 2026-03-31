FIFA 2026 Dünya Kupası için geri sayım sürerken Ruffles, futbolseverleri dünyanın en büyük spor şölenine her zamankinden daha fazla dahil eden, 'taraftar odaklı' yaklaşımıyla küresel heyecanı ateşliyor. FIFA Dünya Kupası 26 Resmi Sponsoru Ruffles, FIFA Dünya Kupası tarihinde bir ilke imza atarak, gerçek taraftarları onurlandıran ve onlara hayatlarının fırsatını sunan "Ruffles'la Efsane Taraftar" programını başlatıyor.
Profesyonel oyuncuların sahadaki performansları için ödüllendirildiği bir ortamda Ruffles, "Varsa Ruffles Maça Varız" kampanyası kapsamında taraftarların da takdir edilmeyi hak ettiğine inanıyor. Bu program kapsamında "varsarufflesmacavariz.com"a girip, sorulara en yaratıcı cevabı veren kişi, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco Stadı'nda oynanacak FIFA Dünya Kupası maçı için çift kişilik bilet, saha kenarı erişimi ve maç sırasında dev ekranda yer alma fırsatı kazanacak.