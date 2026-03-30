Transfer çalışmaları Trabzonspor'da hız kesmeden sürüyor. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Bordo Mavili ekip, River Plate'in 19 yaşındaki Arjantinli genç kanat oyuncusu Ian Subiabre için harekete geçti.



Haberde, Trabzonspor'un Arjantinli futbolcu için 10 milyon euro'luk bir teklif sunduğu, ancak Arjantin ekibinin bu teklifi yetersiz bularak reddettiği ifade edildi.

BARCELONA VE CHELSEA TAKİPTE



Öte yandan, genç oyuncuya Avrupa'nın dev kulüpleri Barcelona ve Chelsea'nin de ilgisi bulunuyor. Edinilen bilgiler doğrultusunda River Plate ile 31 Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Subiabre'nin, kontratında 100 milyon Dolar'lık bir fesih maddesi yer alıyor. Bordo-Mavili yönetimin, Arjantinli yıldız için yeni bir teklif hazırlığı içinde olup olmadığı ise belli değil.