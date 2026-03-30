Bir yandan üst üstte 4. şampiyonluğunu kovalayan Galatasaray, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Manchester City forması giyen Bernardo Silva için girişimlerini sürdürüyor.



ASLAN'DAN 10 MİLYON EURO'LUK DEV BÜTÇE

Portekizli 10 numarayı kadrosuna katabilmek için yıllık 10 milyon euronun üzerinde bir maaş ödemeye hazır olan Galatasaray'ın bu transfer için Avrupa'da rekabet ettiği bir takım bulunmuyor. Oyuncunun isminin anıldığı Barcelona'nın bu seviyede bir maaşı karşılayamayacağı gelen bilgiler arasında. Cimbom'un bu transferdeki tek rakibi ise bu seviyelerin üstüne rahatlıkla çıkabilecek olan Suudi kulüpleri.

BARCELONA SAF DIŞI: TEK RAKİP KÖRFEZ EKİPLERİ



Sarı-Kırmızılılar, Portekizli yıldızı, kendisine astronomik ücretler önermesi beklenen Körfez ekiplerinin ilgisinden kurtarıp renklerine bağlamayı hedefliyor. Manchester City ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Bernardo, bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 42 maçta, 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.