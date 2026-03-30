Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar takımdaki yerli kalitesini de yukarı çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.

KALE VE HÜCUMA TAKVİYE



Kaleci transferi yapacak olan Kartal'ın rotasını Fransa'ya çevirdiği ve Lille forması giyen Berke Özer'i gündemine aldığı öğrenildi. Yönetimin 25 yaşındaki milli file bekçisi için sezon sonunda teklif yapmayı planlıyor. Bu sezon forma giydiği 38 maçta kalesinde 48 gol gören 1.91 boyundaki Berke, 12 maçta ise kalesini gole kapattı.

Kaleci transferi yapacak olan Kartal'ın rotasını Fransa'ya çevirdiği ve Lille forması giyen Berke Özer'i gündemine aldığı öğrenildi. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)



Berke'nin Fransız ekibiyle 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor. Kartal'ın listesindeki bir başka isim ise Porto forması giyen Deniz Gül. Yönetimin, Galatasaray'ın da ilgilendiği 21 yaşındaki golcü için kısa süre içinde girişimlere başlayacağı ve sezon sonu teklif yapacağı belirtiliyor. Deniz'in kontratı 2029'da bitecek.