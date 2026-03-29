Romanya Futbol Federasyonu, Mircea Lucescu'nun durumunun kısa sürede stabilize edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, teknik direktörün şu anda stabil durumda olduğu belirtildi. Buna rağmen yürürlükteki tıbbi protokoller kapsamında ve herhangi bir riski ortadan kaldırmak amacıyla Lucescu'nun detaylı kontroller için Bükreş'teki bir hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

LUCESCU'DAN İLK MESAJ GELDİ

Romanya basınında yer alan bilgilere göre Mircea Lucescu, sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamasını da yaptı. Deneyimli teknik adam, kendisini iyi hissettiğini ve tamamen toparlandığını söyledi. Buna rağmen bazı kontrollerden geçeceğini ve bu nedenle bir süre daha hastanede kalacağını ifade etti.