Olayın, Slovakya deplasmanı öncesinde gerçekleştirilen son antrenmandan önceki teknik toplantı sırasında yaşandığı belirtildi. Fenalaşan Mircea Lucescu'ya ilk müdahale, Romanya Milli Takımı sağlık ekibi tarafından yapıldı. Ardından acil çağrı üzerine olay yerine iki SMURD ekibinin sevk edildiği açıklandı.
FEDERASYONDAN RESMİ AÇIKLAMA
Romanya Futbol Federasyonu, Mircea Lucescu'nun durumunun kısa sürede stabilize edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, teknik direktörün şu anda stabil durumda olduğu belirtildi. Buna rağmen yürürlükteki tıbbi protokoller kapsamında ve herhangi bir riski ortadan kaldırmak amacıyla Lucescu'nun detaylı kontroller için Bükreş'teki bir hastaneye sevk edildiği aktarıldı.
LUCESCU'DAN İLK MESAJ GELDİ
Romanya basınında yer alan bilgilere göre Mircea Lucescu, sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamasını da yaptı. Deneyimli teknik adam, kendisini iyi hissettiğini ve tamamen toparlandığını söyledi. Buna rağmen bazı kontrollerden geçeceğini ve bu nedenle bir süre daha hastanede kalacağını ifade etti.
BİR SÜRE GÖZETİM ALTINDA KALACAK
Mircea Lucescu'nun şu anda doktor gözetiminde bulunduğu belirtildi. Kalp ritmini düzenlemeye yönelik tetkiklerin sürdüğü ve tedavisinin devam ettiği kaydedildi. Tecrübeli teknik adamın, yakından takip edilmek ve özel tedavi uygulanmak amacıyla Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nde bir süre yatılı olarak kalacağı öğrenildi.
SON DÖNEMDE SAĞLIK SORUNLARI YAŞAMIŞTI
80 yaşındaki teknik adam son dönemde sağlık problemleri yaşadı. Lucescu'nun 2025 yılı sonunda yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Antalya kampına katılamadı ve ocak ayında ağır grip geçirdiği ve hastanede tedavi gördü..
Romanya Milli Takımı, Mircea Lucescu yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye'ye 1-0 mağlup olmuştu