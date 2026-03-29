Fenerbahçe, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak. Sarı-Lacivertliler'in yıldız isimlerinden Anderson Talisca, kulüp televizyonuna konuştu.

Talisca'nın açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde: Beşiktaş maçı çok önemli. Taraftarımızın bizi muazzam bir şekilde destekleyeceğini düşünüyoruz. Maalesef bazı maçlarda, kaybetmememiz gereken puan kaybettik.

Oynayacağımız maçlara hazırlanıyoruz. Milli ara sonrası daha iyi, daha komple dönerek, en iyisini ortaya koymak istiyoruz. Taraftarımızdan destek istiyoruz. Hem kupada hem de ligde, aynı mentalite ve çalışma arzusuyla devam etmemiz gerekiyor ki başaralım.

Ailemle birlikte İstanbul'da olduğumuz için mutluyuz. Bu şehri ve Türkiye'yi seviyoruz.

Daha çok evde vakit geçirmeyi seviyorum. Dürüstçe şunu söylemeliyim; İstanbul harika bir şehir, Türkiye harika bir ülke.