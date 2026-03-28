Barcelona alternatif olarak Tottenham'dan Micky van de Ven ve Borussia Dortmund'dan Nico Schlotterbeck üzerinde de çalışıyor.

Bastoni'nin piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon euro olması Barcelona için en büyük engel olarak görülüyor.

Alessandro Bastoni Barcelona'ya transfer olmaya sıcak bakarken Inter de bu ihtimale kapıyı tamamen kapatmadı ancak henüz resmi görüşme başlamadı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona, gelecek sezonun kadro planlamasında savunmaya üst düzey bir takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda listenin üst sıralarında yer alan isimlerden biri de Inter'in önemli oyuncularından Alessandro Bastoni oldu.

Inter cephesinin de bu transfer ihtimaline tamamen kapıyı kapatmadığı aktarıldı. Buna rağmen iki kulüp arasında şu ana kadar resmi temas kurulmadığı kaydedildi.

Haberde, Alessandro Bastoni'nin Barcelona'ya transfer olma isteğini dile getirdiği belirtildi. Henüz resmi görüşmeler başlamasa da Katalan ekibinin oyuncunun durumunu yokladığı ve İtalyan savunmacının da gelecek sezon Camp Nou'da forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

TRANSFERDE EN BÜYÜK ENGEL MALİYET

Alessandro Bastoni transferinde öne çıkan en büyük sorun maliyet olarak görülüyor. Yıldız futbolcunun piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon euro seviyesinde bulunduğu ve bu rakamın Barcelona için oldukça yüksek kabul edildiği belirtiliyor.

Katalan ekibinin savunmayı güçlendirme isteği sürse de bu transferin gerçekleşmesi için ekonomik şartların belirleyici olacağı ifade ediliyor. Bu nedenle Bastoni dosyasında sürecin kolay ilerlemeyeceği değerlendiriliyor.