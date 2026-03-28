Alessandro Bastoni Barcelona transferine yeşil ışık yaktı

Barcelona’da savunma hattı için gündeme gelen isimlerden Alessandro Bastoni ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Inter forması giyen yıldız savunmacının, Katalan ekibine transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Barcelona gelecek sezon savunma hattını güçlendirmek için Inter'in savunmacısı Alessandro Bastoni'yi transfer etmek istiyor.
  • Alessandro Bastoni Barcelona'ya transfer olmaya sıcak bakarken Inter de bu ihtimale kapıyı tamamen kapatmadı ancak henüz resmi görüşme başlamadı.
  • Bastoni'nin piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon euro olması Barcelona için en büyük engel olarak görülüyor.
  • Barcelona alternatif olarak Tottenham'dan Micky van de Ven ve Borussia Dortmund'dan Nico Schlotterbeck üzerinde de çalışıyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona, gelecek sezonun kadro planlamasında savunmaya üst düzey bir takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda listenin üst sıralarında yer alan isimlerden biri de Inter'in önemli oyuncularından Alessandro Bastoni oldu.

BASTONI'DEN BARCELONA'YA YEŞİL IŞIK

Haberde, Alessandro Bastoni'nin Barcelona'ya transfer olma isteğini dile getirdiği belirtildi. Henüz resmi görüşmeler başlamasa da Katalan ekibinin oyuncunun durumunu yokladığı ve İtalyan savunmacının da gelecek sezon Camp Nou'da forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

Inter cephesinin de bu transfer ihtimaline tamamen kapıyı kapatmadığı aktarıldı. Buna rağmen iki kulüp arasında şu ana kadar resmi temas kurulmadığı kaydedildi.

TRANSFERDE EN BÜYÜK ENGEL MALİYET

Alessandro Bastoni transferinde öne çıkan en büyük sorun maliyet olarak görülüyor. Yıldız futbolcunun piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon euro seviyesinde bulunduğu ve bu rakamın Barcelona için oldukça yüksek kabul edildiği belirtiliyor.

Katalan ekibinin savunmayı güçlendirme isteği sürse de bu transferin gerçekleşmesi için ekonomik şartların belirleyici olacağı ifade ediliyor. Bu nedenle Bastoni dosyasında sürecin kolay ilerlemeyeceği değerlendiriliyor.

BARCELONA ALTERNATİFLERİ DE HAZIR TUTUYOR

Barcelona yönetimi, Alessandro Bastoni transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. Bu doğrultuda Tottenham forması giyen Micky van de Ven ile Borussia Dortmund'un savunmacısı Nico Schlotterbeck'in de gündemde olduğu belirtiliyor.

Katalan ekibinin savunma hattı için farklı senaryolar üzerinde durduğu, Bastoni transferinin şartlarının oluşmaması halinde listedeki diğer adaylara yönelebileceği konuşuluyor.

