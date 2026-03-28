İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona, gelecek sezonun kadro planlamasında savunmaya üst düzey bir takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda listenin üst sıralarında yer alan isimlerden biri de Inter'in önemli oyuncularından Alessandro Bastoni oldu.
BASTONI'DEN BARCELONA'YA YEŞİL IŞIK
Haberde, Alessandro Bastoni'nin Barcelona'ya transfer olma isteğini dile getirdiği belirtildi. Henüz resmi görüşmeler başlamasa da Katalan ekibinin oyuncunun durumunu yokladığı ve İtalyan savunmacının da gelecek sezon Camp Nou'da forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.
Inter cephesinin de bu transfer ihtimaline tamamen kapıyı kapatmadığı aktarıldı. Buna rağmen iki kulüp arasında şu ana kadar resmi temas kurulmadığı kaydedildi.
TRANSFERDE EN BÜYÜK ENGEL MALİYET
Alessandro Bastoni transferinde öne çıkan en büyük sorun maliyet olarak görülüyor. Yıldız futbolcunun piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon euro seviyesinde bulunduğu ve bu rakamın Barcelona için oldukça yüksek kabul edildiği belirtiliyor.
Katalan ekibinin savunmayı güçlendirme isteği sürse de bu transferin gerçekleşmesi için ekonomik şartların belirleyici olacağı ifade ediliyor. Bu nedenle Bastoni dosyasında sürecin kolay ilerlemeyeceği değerlendiriliyor.
BARCELONA ALTERNATİFLERİ DE HAZIR TUTUYOR
Barcelona yönetimi, Alessandro Bastoni transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. Bu doğrultuda Tottenham forması giyen Micky van de Ven ile Borussia Dortmund'un savunmacısı Nico Schlotterbeck'in de gündemde olduğu belirtiliyor.
Katalan ekibinin savunma hattı için farklı senaryolar üzerinde durduğu, Bastoni transferinin şartlarının oluşmaması halinde listedeki diğer adaylara yönelebileceği konuşuluyor.