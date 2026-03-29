Telefoot'a konuşan Kylian Mbappe, hem Real Madrid'deki rolüne hem de Dünya Kupası öncesindeki performansına yönelik yapılan yorumlara yanıt verdi. İspanya'da, sezonun belirli bölümünde sahaya çıkmadan doğrudan Dünya Kupası'na gideceği yönünde bir endişe bulunduğunu belirten yıldız futbolcu, en iyi hazırlık yolunun Real Madrid ile her kupayı kazanmak olduğunu söyledi.
REAL MADRID MESAJI
Kylian Mbappe, Real Madrid'de oynamanın taşıdığı anlamın çok büyük olduğunu ifade etti. İspanya'da bu kulübün adeta bir din gibi görüldüğünü söyleyen Fransız oyuncu, taraftar tutkusunun çok yüksek olduğunu ve kulüpte yaşanan her şeyin yoğun şekilde konuşulduğunu dile getirdi. Mbappe, zaman zaman bu yorumların haklı olduğunu, zaman zaman ise haksız biçimde büyüdüğünü belirtti.
ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ
Fransız yıldız, kendisine yönelik eleştirileri de değerlendirdi. Real Madrid'de herkesin eleştirildiğini vurgulayan Mbappe, Cristiano Ronaldo ve Alfredo Di Stefano gibi kulüp tarihinin en büyük isimlerinin bile bu süreci yaşadığını hatırlattı.
BAYERN MÜNİH İÇİN İDDİALI SÖZLER
Mbappe'nin açıklamalarında en dikkat çeken bölüm Bayern Münih yorumu oldu. Alman temsilcisini şu anda Avrupa'nın en formda takımı olarak gördüğünü söyleyen Fransız yıldız, buna rağmen böyle bir rakibi yenebilecek bir takım varsa onun da Real Madrid olduğunu ifade etti.
HEM AVRUPA HEM LİG VURGUSU
Kylian Mbappe, önlerindeki maçların son derece önemli olduğuna da dikkat çekti. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de La Liga'da çok sıkı bir rekabet yaşandığını belirten yıldız futbolcu, sezonun kritik bölümünde hata payının iyice azaldığını ortaya koydu.