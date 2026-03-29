Kylian Mbappe Bayern Münih maçı için iddialı

Real Madrid’in süper yıldızı Kylian Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacakları Bayern Münih öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, Alman devinin Avrupa’nın en formda takımı olduğunu söylerken bu rakibi yenebilecek güce sahip takımın Real Madrid olduğunu vurguladı.

  • Kylian Mbappe, Real Madrid'de sezonun belirli bölümünde sahaya çıkmadan Dünya Kupası'na gideceği yönündeki endişelere yanıt vererek en iyi hazırlığın her kupayı kazanmak olduğunu söyledi.
  • Fransız futbolcu, Real Madrid'de Cristiano Ronaldo ve Alfredo Di Stefano gibi kulüp tarihinin en büyük isimlerinin bile eleştirildiğini hatırlatarak kendisine yönelik eleştirileri değerlendirdi.
  • Mbappe, Bayern Münih'i şu anda Avrupa'nın en formda takımı olarak gördüğünü ancak böyle bir rakibi yenebilecek takımın Real Madrid olduğunu ifade etti.
  • Yıldız futbolcu, Real Madrid'in İspanya'da bir din gibi görüldüğünü ve kulüpte yaşanan her şeyin yoğun şekilde konuşulduğunu belirtti.
  • Mbappe, hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de La Liga'da çok sıkı bir rekabet yaşandığını ve sezonun kritik bölümünde hata payının azaldığını vurguladı.

Telefoot'a konuşan Kylian Mbappe, hem Real Madrid'deki rolüne hem de Dünya Kupası öncesindeki performansına yönelik yapılan yorumlara yanıt verdi. İspanya'da, sezonun belirli bölümünde sahaya çıkmadan doğrudan Dünya Kupası'na gideceği yönünde bir endişe bulunduğunu belirten yıldız futbolcu, en iyi hazırlık yolunun Real Madrid ile her kupayı kazanmak olduğunu söyledi.

REAL MADRID MESAJI

Kylian Mbappe, Real Madrid'de oynamanın taşıdığı anlamın çok büyük olduğunu ifade etti. İspanya'da bu kulübün adeta bir din gibi görüldüğünü söyleyen Fransız oyuncu, taraftar tutkusunun çok yüksek olduğunu ve kulüpte yaşanan her şeyin yoğun şekilde konuşulduğunu dile getirdi. Mbappe, zaman zaman bu yorumların haklı olduğunu, zaman zaman ise haksız biçimde büyüdüğünü belirtti.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Fransız yıldız, kendisine yönelik eleştirileri de değerlendirdi. Real Madrid'de herkesin eleştirildiğini vurgulayan Mbappe, Cristiano Ronaldo ve Alfredo Di Stefano gibi kulüp tarihinin en büyük isimlerinin bile bu süreci yaşadığını hatırlattı.

BAYERN MÜNİH İÇİN İDDİALI SÖZLER

Mbappe'nin açıklamalarında en dikkat çeken bölüm Bayern Münih yorumu oldu. Alman temsilcisini şu anda Avrupa'nın en formda takımı olarak gördüğünü söyleyen Fransız yıldız, buna rağmen böyle bir rakibi yenebilecek bir takım varsa onun da Real Madrid olduğunu ifade etti.

HEM AVRUPA HEM LİG VURGUSU

Kylian Mbappe, önlerindeki maçların son derece önemli olduğuna da dikkat çekti. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de La Liga'da çok sıkı bir rekabet yaşandığını belirten yıldız futbolcu, sezonun kritik bölümünde hata payının iyice azaldığını ortaya koydu.

