Tottenham, yaptığı resmi açıklamayla Igor Tudor ve tüm ekibiyle yolların ayrıldığını ilan etti. Son dönemde alınan sonuçların beklentilerin uzağında kalması, kulüp yönetimini bu kararı almaya itti.
KÖTÜ GİDİŞAT DURMADI
İngiliz ekibinde sezon boyunca yaşanan puan kayıpları ve istikrarsız performans, takımın alt sıralara kadar gerilemesine neden oldu. Premier Lig'de küme düşme hattının yalnızca bir sıra üzerinde bulunan Tottenham, üst üste ikinci sezonda da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
THOMAS FRANK SONRASI TUDOR DA ÇARE OLAMADI
Tottenham'da daha önce görev yapan Thomas Frank'ın ardından takımın başına geçen Igor Tudor da beklenen çıkışı sağlayamadı. Kuzey Londra temsilcisinde teknik direktör değişikliği, sahadaki tabloyu tersine çevirmeye yetmedi. Yönetim, yaşanan son gelişmelerin ardından yeni bir yapılanma kararı aldı.