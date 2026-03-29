Tottenham'da Igor Tudor dönemi sona erdi!

Tottenham’da beklenen ayrılık kararı resmen açıklandı. İngiliz ekibi, teknik direktör Igor Tudor ve ekibiyle yollarını ayırdığını duyurdu. Premier Lig’de son derece zorlu bir sezon geçiren Londra temsilcisi, lig tablosunda 17. sıraya kadar geriledi. Küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan İngiliz ekibi, şu ana kadar yalnızca 30 puan toplayabildi. Bu tablo, kulüpte teknik heyetle ilgili süreci doğrudan etkiledi.

Tottenham'da Igor Tudor dönemi sona erdi!
  • Tottenham, teknik direktör Igor Tudor ve ekibiyle yollarını ayırdığını resmi açıklamayla duyurdu.
  • Tottenham Premier Lig'de küme düşme hattının bir sıra üzerinde yer alıyor.
  • Igor Tudor, Thomas Frank'ın ardından takımın başına geçmişti ancak beklenen çıkışı sağlayamadı.
  • Kulüp yönetimi, alınan kötü sonuçlar ve istikrarsız performans nedeniyle bu kararı aldı.
  • Tottenham üst üste ikinci sezonda da büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Tottenham, yaptığı resmi açıklamayla Igor Tudor ve tüm ekibiyle yolların ayrıldığını ilan etti. Son dönemde alınan sonuçların beklentilerin uzağında kalması, kulüp yönetimini bu kararı almaya itti.

Tottenham'da Igor Tudor dönemi sona erdi!-2

KÖTÜ GİDİŞAT DURMADI

İngiliz ekibinde sezon boyunca yaşanan puan kayıpları ve istikrarsız performans, takımın alt sıralara kadar gerilemesine neden oldu. Premier Lig'de küme düşme hattının yalnızca bir sıra üzerinde bulunan Tottenham, üst üste ikinci sezonda da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Tottenham'da Igor Tudor dönemi sona erdi!-3

THOMAS FRANK SONRASI TUDOR DA ÇARE OLAMADI

Tottenham'da daha önce görev yapan Thomas Frank'ın ardından takımın başına geçen Igor Tudor da beklenen çıkışı sağlayamadı. Kuzey Londra temsilcisinde teknik direktör değişikliği, sahadaki tabloyu tersine çevirmeye yetmedi. Yönetim, yaşanan son gelişmelerin ardından yeni bir yapılanma kararı aldı.

