Galatasaray'ın Trabzonspor ile 4 Nisan'da oynayacağı maç öncesi Victor Osimhen'in yokluğunda forvet hattında görev alması beklenen Mauro Icardi'nin henüz İstanbul'a gelmemesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Arjantinli golcünün bu hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyordu. Ancak özel işleri dolayısıyla Galatasaray Yönetimi ve Okan Buruk'tan ekstra izin aldı. Osimhen'in yokluğunda ekstra izin alması taraftarları çıldırttı.

KRİTİK MAÇA HAZIR OLMASI GEREKİYOR



Ayrıca, salı günü İstanbul'a gelecek olan Icardi'nin fiziksel olarak maça nasıl hazırlanacağı da büyük merak konusu. Galatasaray, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında sezonun en kritik maçlarından birine önümüzdeki hafta sonu Trabzonspor karşısında çıkacak. Icardi'nin hem mental hem de fiziksel anlamda derbiye hazır olması gerekiyor.



SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR



Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 33 yaşındaki Arjantinli golcü, Galatasaray formasıyla şimdiye kadar 126 maçta 76 gol atıp 24 de asist yaptı. Bu sezon 24 Süper Lig maçında görev alan Mauro Icardi'nin 13 golü var. Tangocu yıldız ayrıca, kupada 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

