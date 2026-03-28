Türk Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bizim Çocuklar, bu galibiyetle 24 yıllık hasrete son vermeye daha da yaklaştı. Salı günü deplasmanda Kosova ile mücadele edeceğiz. Milliler o maçtan da galip ayrılması durumunda Amerika'daki Dünya Kupası'nda boy gösterecek.



Dünya Kupası'na son olarak 2002 yılında katılan Ay-yıldızlılar, Şenol Güneş yönetiminde büyük bir başarı elde etmiş ve turnuvayı 3. olarak tamamlamıştı.



Türkiye, o tarihten sonra 24 yıl kupaya hasret kaldı. Bu süreçte 11 federasyon başkanı değiştirdik.

Bu süreçte Haluk Ulusoy, Yıldırım Demirören, Servet Yardımcı ve Mehmet Büyükekşi gibi federasyon başkanları Dünya Kupası vizesi alamadı. Yine aynı dönemde 12 teknik direktör Dünya Kupası için uğraştı ama yine o büyük hayali gerçekleştiremedik.



Ünal Karaman, Ersun Yanal, Fatih Terim, Abdullah Avcı ve Mircea Lucescu gibi teknik adamlarla denedik ama yine sonuç alamadık.

Vincenzo Montella ve öğrencileri ile hedefe yine çok yaklaştık. Ay-yıldızlılar bu kez çok kararlı. Hedef, Kosova'yı mağlup ederek Amerika vizesi almak.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı final maçında Romanya'yı İstanbul'da 1-0 yenerek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı telefonla arayarak tebrik etti. Milli Takımımızın başarısından ötürü TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik eden Başkan Erdoğan, sergilemiş oldukları üstün performans ve aldıkları önemli galibiyetten ötürü Vincenzo Montella'yı ve milli futbolcularımızı kutlayarak;

Dünya Kupası'na katılabilmek adına Kosova ile salı günü deplasmanda oynayacakları play-off turu final maçı için başarı dileklerini iletti. Milli futbolcular da vermiş olduğu destekten ötürü Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.





ÇILGINA DÖNDÜLER

THE Athletic yazarı Nick Miller'dan Ferdi Kadıoğlu'ya övgüler...

Miller, "Brighton'ın bek oyuncusunun peşinde çılgına dönmüş bir grup Rumen oyuncu vardı ama artık çok geçti; sanki arka kapıdan çıkarken, o geceki bifteği dişlerinin arasında tutan bir köpeği fark etmek gibiydi. Ferdi'nin koşusu muhteşemdi ama o pası atmak başka bir meseleydi" yorumunda bulundu.