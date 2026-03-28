Trabzonsporlu Christ Oulai, Fildişi Sahili kadrosunda 64. dakikada oyuna girdi.

Karşılaşmanın ilk bölümünde oyunda denge dikkat çekse de skor perdesini açan taraf Fildişi Sahili oldu. Mücadelenin 35. dakikasında Evann Guessand fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. İlk yarının uzatma anlarında ise Simon Adingra sahneye çıktı ve farkı ikiye yükseltti. Böylece Fildişi Sahili soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

FİLDİŞİ SAHİLİ İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Afrika temsilcisi, 62. dakikada Martial Godo'nun golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Mücadelenin son bölümünde oyuna dahil olan Galatasaraylı Wilfried Singo ise uzatma dakikalarında attığı golle maçın sonucunu belirledi. Fildişi Sahili, sahadan 4-0'lık net galibiyetle ayrıldı. BEŞİKTAŞLI OYUNCULAR SAHADAYDI Güney Kore cephesinde Beşiktaş forması giyen Hyeon-gyu Oh mücadeleye ilk 11'de başladı. Güney Koreli futbolcu 58. dakikada oyundan alındı. Fildişi Sahili'nde ise siyah-beyazlıların bir diğer oyuncusu Emmanuel Agbadou karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.