Sergen Yalçın onay verdi, yönetim harekete geçti: Torres için ilk temas

Beşiktaş İspanyol stoperden sonra Aston Villa ile de girişimlere başladı. Daha önce oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren Siyah-Beyazlılar, bu kez İngiliz ekibine ilgi mektubu gönderdi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper konusunda hareketlilik yaşanıyor.

Sol stoper arayışlarını sürdüren Kartal, geçtiğimiz günlerde Aston Villa forması giyen İspanyol savunmacı Pau Torres'i gündemine almıştı. 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ilk teması kuran yönetim Torres konusunda yaptığı girişimleri hızlandırma kararı aldı.

İspanyol basını Siyah- Beyazlılar'ın Pau Torres için Aston Villa'ya ilgi mektubu gönderdiğini öne sürdü. Sergen Yalçın'ın onay verdiği Pau Torres için sezon sonunda teklif yapılacağı öğrenildi.

Torres'in kontratı 2028 yılında sona erecek.

