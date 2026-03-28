Liverpool Salah'ın veliahtını buldu: Yan Diomande

Liverpool’da Mohamed Salah’ın sezon sonunda ayrılacağını açıklamasının ardından gözler hücum hattına yapılacak takviyeye çevrildi. İngiliz devinin, Mısırlı yıldızın boşluğunu doldurmak için RB Leipzig forması giyen genç yıldız Yan Diomande’yi gündemine aldığı öne sürüldü.

  • Liverpool, Mohamed Salah'ın sezon sonu ayrılığının ardından RB Leipzig'de forma giyen 19 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Yan Diomande'yi transfer etmek için harekete geçti.
  • RB Leipzig'in Yan Diomande için 100 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ve Liverpool'un bu rakamı ödemeye hazır olduğu iddia edildi.
  • Liverpool yönetiminin Yan Diomande ve menajeriyle görüşmelere başladığı ve transfer sürecini erkenden tamamlamak için temaslarını hızlandırdığı öne sürüldü.
  • Yan Diomande bu sezon Leipzig formasıyla 29 resmi maçta 11 gol ve 8 asist kaydetti.
  • Mohamed Salah, 9 sezonun ardından sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını duyurdu.

Premier Lig'de uzun yıllardır Liverpool'un en önemli hücum silahlarından biri olan Mohamed Salah, 9 sezonun ardından sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından İngiliz ekibinde yeni dönem için transfer çalışmaları hız kazandı. Liverpool yönetiminin, hücum hattında doğrudan fark yaratabilecek bir isim üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

LIVERPOOL'UN YENİ HEDEFİ YAN DIOMANDE

Almanya basınında yer alan haberlere göre Liverpool, RB Leipzig'de forma giyen Yan Diomande için harekete geçti. İngiliz ekibinin, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuyu Mohamed Salah sonrası dönemin önemli adaylarından biri olarak gördüğü ifade edildi.

Genç yaşına rağmen Avrupa'da dikkat çeken bir çıkış yakalayan Yan Diomande'nin, Liverpool'un hücum hattında yeni proje oyuncusu olarak düşünüldüğü aktarılıyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI İDDİASI

Haberde Liverpool'un yalnızca oyuncuyu takip etmekle kalmadığı, aynı zamanda Yan Diomande ve menajeriyle görüşmelere başladığı öne sürüldü. İngiliz kulübünün, transfer sürecini erkenden tamamlamak için temaslarını hızlandırdığı ifade ediliyor.

100 MİLYON EURO DETAYI

Transferde dikkat çeken en önemli başlıklardan biri de bonservis bedeli oldu. RB Leipzig'in genç yıldız için 100 milyon euro talep ettiği, Liverpool'un ise bu rakamı ödemeye hazır olduğu iddia edildi. Bu detay, transferin yaz döneminin en çok konuşulan hamlelerinden biri olabileceğini gösterdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yan Diomande, bu sezon Leipzig formasıyla 29 resmi karşılaşmada görev yaptı. Genç yıldız, bu maçlarda 11 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Hücumdaki üretken performansı, Liverpool'un neden bu transferde ısrarcı olduğunu ortaya koydu.

