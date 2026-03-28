RB Leipzig'in Yan Diomande için 100 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ve Liverpool'un bu rakamı ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

Premier Lig'de uzun yıllardır Liverpool'un en önemli hücum silahlarından biri olan Mohamed Salah, 9 sezonun ardından sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından İngiliz ekibinde yeni dönem için transfer çalışmaları hız kazandı. Liverpool yönetiminin, hücum hattında doğrudan fark yaratabilecek bir isim üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

Almanya basınında yer alan haberlere göre Liverpool, RB Leipzig'de forma giyen Yan Diomande için harekete geçti. İngiliz ekibinin, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuyu Mohamed Salah sonrası dönemin önemli adaylarından biri olarak gördüğü ifade edildi.

100 MİLYON EURO DETAYI

Transferde dikkat çeken en önemli başlıklardan biri de bonservis bedeli oldu. RB Leipzig'in genç yıldız için 100 milyon euro talep ettiği, Liverpool'un ise bu rakamı ödemeye hazır olduğu iddia edildi. Bu detay, transferin yaz döneminin en çok konuşulan hamlelerinden biri olabileceğini gösterdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yan Diomande, bu sezon Leipzig formasıyla 29 resmi karşılaşmada görev yaptı. Genç yıldız, bu maçlarda 11 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Hücumdaki üretken performansı, Liverpool'un neden bu transferde ısrarcı olduğunu ortaya koydu.