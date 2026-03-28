Galatasaray' da gözler Mauro Icardi'ye çevrildi. Sarı-Kırmızılı kulüpte milli ara, kritik kararların alındığı bir döneme dönüşürken, Başkan Dursun Özbek'in yıldız golcüyle özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Cimbom'da Victor Osimhen'in yaşadığı sakatlık, hücum hattında dengeleri sarstı.

Bu gelişme sonrası Teknik Direktör Okan Buruk'un elinde forvet rotasyonunda Barış Alper Yılmaz ve Icardi kaldı. Ancak Arjantinli yıldızın son haftalardaki performans düşüşü, teknik heyeti düşündürüyor. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Icardi ile Okan Buruk arasında da bir süredir soğukluk yaşanıyor.



Bu durumun hem saha içi performansa hem de takım içi atmosfere yansıdığı ifade ediliyor. Başkan Dursun Özbek'in bu tabloyu tersine çevirmek adına doğrudan devreye girdiği ve Mauro Icardi ile birebir görüşerek oyuncunun motivasyonunu artırmayı hedeflediği belirtiliyor.



Yönetim cephesinde, şampiyonluk yarışının kritik virajında tecrübeli golcünün yeniden form tutmasının belirleyici olacağı görüşü hakim. Icardi, bu sezon Galatasaray ile 39 maçta 15 gol atıp 2 asist yaptı.