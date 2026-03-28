FRANSA, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan hazırlık maçında Brezilya'yı 2-1 mağlup etti.



Brezilya'nın kalesini koruyan Fenerbahçeli Ederson'a eleştiri yağmur vardı. Goal, Brezilyalı kalecinin beklentilerin altında kaldığını belirterek, iki gol sonrası oldukça zor duruma düştüğünü ifade etti.

Sports Illustrated ise, Ederson'un topla gereksiz riskler aldığını ve Mbappe ile Ekitike'yi durdurmak isterken hatalarının bedelini ödediğini yazdı. UOL'de yer alan haberde Brezilya'nın hücumda etkisiz kaldığı, pas ve driplinglerde başarısız olduğu belirtilirken, Ederson'un da ayaklarıyla oyuna katkı konusunda iyi bir gün geçirmediği ifade edildi.