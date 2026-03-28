Tecrübeli oyuncu, kulüpten ayrılacağı son maçların kendisi için duygusal geçeceğini belirtti.

Casemiro bu sezon Manchester United'da 30 maçta 7 gol ve 2 asist kaydetti.

Brezilyalı futbolcu, kulüpte dört sezon forma giydi ve orta sahadaki liderliğiyle öne çıktı.

Tecrübeli futbolcu, yaptığı açıklamayla Manchester United kariyerinde sona geldiğini duyurdu. Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilememe kararı alan Casemiro, kulübe veda etmeye hazırlanıyor.

AYRILIK KARARINI DUYURDU

Casemiro, Manchester United'dan ayrılma kararının kesin olduğunu söyledi. Brezilyalı yıldız, İngiliz ekibiyle oynayacağı son maçların kendisi için çok duygusal geçeceğini ifade etti. Bu sözler, kulüpteki ayrılığı resmen gündemin merkezine taşıdı.