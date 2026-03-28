Tecrübeli futbolcu, yaptığı açıklamayla Manchester United kariyerinde sona geldiğini duyurdu. Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilememe kararı alan Casemiro, kulübe veda etmeye hazırlanıyor.
AYRILIK KARARINI DUYURDU
Casemiro, Manchester United'dan ayrılma kararının kesin olduğunu söyledi. Brezilyalı yıldız, İngiliz ekibiyle oynayacağı son maçların kendisi için çok duygusal geçeceğini ifade etti. Bu sözler, kulüpteki ayrılığı resmen gündemin merkezine taşıdı.
MANCHESTER UNITED KARİYERİNDE SONA GELDİ
Dört sezondur Manchester United forması giyen Casemiro, orta sahadaki tecrübesi ve liderliğiyle takımın önemli isimlerinden biri oldu. Başarılı futbolcu, kulüpte geçirdiği dönemin ardından yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Casemiro, bu sezon Manchester United formasıyla 30 maça çıktı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Deneyimli yıldız, ortaya koyduğu skor katkısıyla da dikkat çekti.