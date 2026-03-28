Casemiro Manchester United'dan ayrılacak

Manchester United’da Casemiro ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezilyalı yıldız orta saha, sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılacağını açıkladı.

Casemiro Manchester United'dan ayrılacak
  • Casemiro, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Manchester United'dan ayrılma kararını açıkladı.
  • Brezilyalı futbolcu, kulüpte dört sezon forma giydi ve orta sahadaki liderliğiyle öne çıktı.
  • Casemiro bu sezon Manchester United'da 30 maçta 7 gol ve 2 asist kaydetti.
  • Tecrübeli oyuncu, kulüpten ayrılacağı son maçların kendisi için duygusal geçeceğini belirtti.

Tecrübeli futbolcu, yaptığı açıklamayla Manchester United kariyerinde sona geldiğini duyurdu. Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilememe kararı alan Casemiro, kulübe veda etmeye hazırlanıyor.

AYRILIK KARARINI DUYURDU

Casemiro, Manchester United'dan ayrılma kararının kesin olduğunu söyledi. Brezilyalı yıldız, İngiliz ekibiyle oynayacağı son maçların kendisi için çok duygusal geçeceğini ifade etti. Bu sözler, kulüpteki ayrılığı resmen gündemin merkezine taşıdı.

MANCHESTER UNITED KARİYERİNDE SONA GELDİ

Dört sezondur Manchester United forması giyen Casemiro, orta sahadaki tecrübesi ve liderliğiyle takımın önemli isimlerinden biri oldu. Başarılı futbolcu, kulüpte geçirdiği dönemin ardından yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Casemiro, bu sezon Manchester United formasıyla 30 maça çıktı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Deneyimli yıldız, ortaya koyduğu skor katkısıyla da dikkat çekti.

