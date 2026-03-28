A Milli Takım'ın finaldeki rakibi belli oldu: Türkiye 2026 Dünya Kupası yolunda Kosova ile eşleşti

A Milli Takım'ın play-off finalindeki rakibi Kosova, yarı finalde Slovakya deplasmanında aldığı 4-3'lük galibiyetin dışında etkili oyunuyla da dikkatleri çekti.

A Milli Takımımız 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde sahasında Romanya'yı Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 yenerek play-off finaline yükselmişti.


Ay-yıldızlılar finalde deplasmanda Slovakya'yı 4-3 mağlup eden Kosova ile eşleşti. Slovakya maçının ilk yarısını 2-1 geride kapatan Kosova, yaptığı geri dönüşle maçı kazanmasının yanı sıra etkili oyunuyla da millilerimize gözdağı verdi.

Forvet rotasyonunda Fenerbahçe'den tanıdığımız ve şu an Mallorcaforması giyen Vedat Muriqi ve Hoffenheim'da top koşturan Fisnik Asllani etkili hücum silahları ve etkili orta saha oyuncularına sahip olan Kosova, 31 Mart Salı günü konuk edeceği Türkiye'ye karşı kolay lokma olmayacağını Slovakya maçındaki performansıyla herkese gösterdi.


TARİH YAZMAYA ÇOK YAKINIZ

Kosova Teknik Direktörü Franco Foda, Slovakya maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Tarih yazmaya çok yakınız.
Salı günü Türkiye'ye karşı tarihi bir maç oynayacağız. Stadımız sadece 13.000 kapasiteli. Mümkün olsaydı 100.000 kişilik stadı bile doldururduk. Şu an coşkuluyuz ama sakin kalacağız" ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

