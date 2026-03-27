Karşılaşmanın ilk bölümü büyük çekişmeye sahne oldu. Dengeli geçen ilk çeyreği Trabzonspor 22-21 önde tamamladı. Ev sahibi ekip, ikinci periyotta da skor üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 44-39'luk avantajla girdi.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA VİTES YÜKSELTTİ
Mücadelenin kırılma anı üçüncü çeyrekte yaşandı. İkinci yarıya çok daha etkili başlayan Bahçeşehir Koleji, bu periyotta 23-14'lük üstünlük kurdu. İstanbul ekibi, bu seriyle birlikte son çeyrek öncesinde skoru 62-58 lehine çevirmeyi başardı.
SON ÇEYREKTE HATA YAPMADI
Final periyodunda da oyunun kontrolünü elinde tutan Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor'un geri dönüşüne izin vermedi. Hücumda üretken, savunmada ise dirençli bir görüntü ortaya koyan konuk ekip, parkeden 81-71'lik galibiyetle ayrıldı.
3'ÜNCÜLÜK KOLTUĞUNU KORUDU
Bu sonucun ardından Bahçeşehir Koleji, play-off sıralamasında Trabzonspor karşısında 3. sıradaki yerini korudu. İstanbul temsilcisi ayrıca rakibine karşı ikili averaj üstünlüğünü de eline geçirdi. Bahçeşehir Koleji, 24 maç sonunda 18. galibiyetine ulaşırken Trabzonspor 16 galibiyette kaldı.
SIRADAKİ HAFTA RAKİPLER BELLİ OLDU
Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Bahçeşehir Koleji sahasında Glint Manisa Basket'i konuk edecek. Trabzonspor ise deplasmanda TOFAŞ ile karşı karşıya gelecek.