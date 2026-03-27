Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor'u deplasmanda 81-71 mağlup etti.

Bahçeşehir Koleji, üçüncü çeyrekte 23-14'lük seri yakalayarak 62-58 öne geçti ve maçın kontrolünü ele aldı.

Bahçeşehir Koleji, 24 maç sonunda 18 galibiyet alarak play-off sıralamasında 3. sıradaki yerini korudu.

Trabzonspor, ilk yarıyı 44-39 önde tamamlamasına rağmen ikinci yarıda etkisiz kaldı ve 16. galibiyetinde kaldı.

Bahçeşehir Koleji, 25. haftada Glint Manisa Basket'i ağırlayacak, Trabzonspor ise TOFAŞ deplasmanına gidecek.

Karşılaşmanın ilk bölümü büyük çekişmeye sahne oldu. Dengeli geçen ilk çeyreği Trabzonspor 22-21 önde tamamladı. Ev sahibi ekip, ikinci periyotta da skor üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 44-39'luk avantajla girdi. BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA VİTES YÜKSELTTİ Mücadelenin kırılma anı üçüncü çeyrekte yaşandı. İkinci yarıya çok daha etkili başlayan Bahçeşehir Koleji, bu periyotta 23-14'lük üstünlük kurdu. İstanbul ekibi, bu seriyle birlikte son çeyrek öncesinde skoru 62-58 lehine çevirmeyi başardı.

SON ÇEYREKTE HATA YAPMADI Final periyodunda da oyunun kontrolünü elinde tutan Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor'un geri dönüşüne izin vermedi. Hücumda üretken, savunmada ise dirençli bir görüntü ortaya koyan konuk ekip, parkeden 81-71'lik galibiyetle ayrıldı. 3'ÜNCÜLÜK KOLTUĞUNU KORUDU Bu sonucun ardından Bahçeşehir Koleji, play-off sıralamasında Trabzonspor karşısında 3. sıradaki yerini korudu. İstanbul temsilcisi ayrıca rakibine karşı ikili averaj üstünlüğünü de eline geçirdi. Bahçeşehir Koleji, 24 maç sonunda 18. galibiyetine ulaşırken Trabzonspor 16 galibiyette kaldı.