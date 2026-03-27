Kosova’dan Türkiye maçı için rekor prim

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye maçının kazanılması halinde milli takıma 1 milyon euro prim verileceğini açıkladı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, A Milli Takım ile oynanacak 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finali öncesi prim kararını duyurdu. Kurti, Slovakya galibiyeti için 500 bin euro prim verileceğini açıklarken, Türkiye karşısında alınacak galibiyet için de 1 milyon euro ek prim vaat etti.

REKOR PRİM AÇIKLANDI

Açıklanan primin, Kosova futbol tarihinin en yüksek ödülü olduğu ve rekor niteliği taşıdığı belirtildi.

Kosova’dan Türkiye maçı için rekor prim-2
FİNAL MAÇI 31 MART'TA

Kosova ile Türkiye arasında oynanacak play-off finali, 31 Mart Salı günü saat 21.45'te Kosova'da gerçekleştirilecek. Mücadeleyi kazanan taraf 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

