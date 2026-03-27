Kosova Başbakanı Albin Kurti, A Milli Takım ile oynanacak 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finali öncesi prim kararını duyurdu. Kurti, Slovakya galibiyeti için 500 bin euro prim verileceğini açıklarken, Türkiye karşısında alınacak galibiyet için de 1 milyon euro ek prim vaat etti.
REKOR PRİM AÇIKLANDI
Açıklanan primin, Kosova futbol tarihinin en yüksek ödülü olduğu ve rekor niteliği taşıdığı belirtildi.
FİNAL MAÇI 31 MART'TA
Kosova ile Türkiye arasında oynanacak play-off finali, 31 Mart Salı günü saat 21.45'te Kosova'da gerçekleştirilecek. Mücadeleyi kazanan taraf 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.