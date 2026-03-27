Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını yeniden şekillendirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, yabancı oyuncu sayısı nedeniyle planlama sürecinde zorluk yaşıyor. Sarı-lacivertli ekipte A takımda 14 yabancı futbolcu yer alırken, kiralık gönderilen oyuncularla birlikte sayı daha da artıyor.

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda Ederson, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Archie Brown, Nelson Semedo, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Fred, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cherif Ndiaye, Anderson Talisca ve kiralık olarak bulunan Edson yer alıyor.



KİRALIKLAR DA EKLENİNCE TABLO BÜYÜYOR

Amrabat, Diego Carlos, Dominik Livakovic, Mimovic, Becao ve Omar Fayed ise farklı takımlarda kiralık olarak forma giyiyor.

Fenerbahçe yönetiminin, yeni sezon öncesinde yabancı kontenjanı doğrultusunda kadroda önemli değişiklikler yapması bekleniyor.