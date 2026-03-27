Juventus forması giyen Kenan Yıldız, milli takımda da performansını sürdürdü. Genç oyuncu, sol kanatta sergilediği oyunla rakip savunmaya zor anlar yaşattı.
HÜCUMDA ETKİLİYDİ
Karşılaşmanın 61. dakikasında çalımlarla rakiplerini geçen Kenan Yıldız, uzaktan etkili bir şut çıkardı. Ancak top üst direkten auta gitti.
UYUM DİKKAT ÇEKTİ
Maç boyunca sol kanadı etkili kullanan Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler ile yakaladığı uyumla dikkat çekti.
Genç futbolcu, ortaya koyduğu performansla gecenin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.