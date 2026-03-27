Kenan Yıldız A Milli Takım'da şov yaptı: Direkten dönen şut ve etkili performans

A Milli Takım formasıyla sahaya çıkan Kenan Yıldız, etkili oyunu ve hücum katkısıyla karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, milli takımda da performansını sürdürdü. Genç oyuncu, sol kanatta sergilediği oyunla rakip savunmaya zor anlar yaşattı.

HÜCUMDA ETKİLİYDİ

Karşılaşmanın 61. dakikasında çalımlarla rakiplerini geçen Kenan Yıldız, uzaktan etkili bir şut çıkardı. Ancak top üst direkten auta gitti.

UYUM DİKKAT ÇEKTİ

Maç boyunca sol kanadı etkili kullanan Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler ile yakaladığı uyumla dikkat çekti.

Genç futbolcu, ortaya koyduğu performansla gecenin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

