Orta Doğu'da artan gerilim ve güvenlik riskleri nedeniyle İran Milli Takımı'nın hazırlık programında değişikliğe gidildi. İran Spor Bakanlığı'nın güvenlik gerekçesiyle bazı ülkelere seyahati kısıtlamasının ardından, hazırlık maçları için Türkiye tercih edildi. Bu kapsamda İran, kamp çalışmaları için Antalya'ya geldi. Normal şartlarda Ürdün'de oynanması planlanan Nijerya hazırlık maçı da alınan karar sonrası Antalya'ya taşındı. İran Milli Takımı, bu karşılaşma öncesinde yaptığı seremoniyle güne damga vurdu.

ÇOCUKLAR İÇİN SAHAYA SIRT ÇANTALARIYLA ÇIKTILAR İranlı futbolcular, savaşta yaşamını yitiren çocuklara dikkat çekmek amacıyla seremoniye çocuk sırt çantalarıyla çıktı. Takım fotoğrafı sırasında da bu çantaları önlerine dizerek poz veren oyuncuların kollarında siyah bant taşıdığı görüldü. Bu hareketin, 28 Şubat'ta Minab'da bir ilkokula düzenlenen ve 168 kız çocuğu ile öğretmenlerinin hayatını kaybettiği saldırıya dikkat çekmek için yapıldığı belirtildi. İran Milli Takımı'nın bu görüntüsü, karşılaşma öncesinin en çok konuşulan anlarından biri oldu.