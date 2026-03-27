İngiltere'den Tottenham, İtalya'dan Lazio ve Suudi Arabistan'dan Al Ittihad'ın deneyimli teknik adam için girişimlere başladığı iddia edildi.

Galatasaray ile üst üste 4. şampiyonluğa ilerleyen Okan Buruk, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Okan Buruk'un, gelen tekliflere şu aşamada mesafeli yaklaştığı belirtildi.



HEDEF ŞAMPİYONLUK

Buruk'un önceliğinin Galatasaray ile yeniden şampiyonluk yaşamak olduğu ifade edildi. Deneyimli teknik adamın, üst üste 5. şampiyonluğu kazanarak bunu başaran ilk teknik direktör olma hedefiyle teklifleri geri planda tuttuğu aktarıldı.

Okan Buruk'un, Galatasaray'daki hedefini tamamladıktan sonra kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planladığı ve özellikle İngiltere ile İtalya'da takım çalıştırmak istediği öğrenildi.