A Milli Takım'da Romanya maçı öncesi 6 futbolcu kadro dışı

A Milli Takım’da Romanya maçı öncesi 6 futbolcu kadro dışında kaldı. Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Zeki Çelik, Mustafa Eskihellaç ve Semih Kılıçsoy kadroya dahil edilmedi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile oynayacağı maç öncesinde kadroda yer almayan isimler açıklandı.

Ay-yıldızlı ekip, Romanya ile bu akşam saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleyi kazanan taraf, Dünya Kupası yolunda önemli bir avantaj elde edecek ve adını play-off finaline yazdıracak.

