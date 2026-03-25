Yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncunun sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte piyasanın hareketlenmesi bekleniyor. Bu oyuncuların çoğu kararını Dünya Kupası sonrasına bırakmayı planlarken, Leon Goretzka için farklı bir süreç öngörülüyor. DÜNYA KUPASI ÖNCESİ KARAR 31 yaşındaki Alman orta saha oyuncusunun, yeni takımını turnuva öncesinde belirleyip tamamen Dünya Kupası'na odaklanmak istediği belirtildi.



FENERBAHÇE ÖNE ÇIKIYOR Goretzka'nın menajerlik şirketi ROOF'un kulüplerden teklif beklediği ifade edilirken, Atletico Madrid, Juventus, Inter, Napoli ve Arsenal'in oyuncuyu takip ettiği aktarıldı. Fenerbahçe'nin ise uzun süredir ilgilendiği futbolcu için ilk resmi adımı atan kulüp olabileceği kaydedildi.