CANLI YAYIN
Geri

Leon Goretzka Fenerbahçe'yi bekliyor! Dünya Kupası öncesi karar verecek

Leon Goretzka’nın yeni kulübünü Dünya Kupası öncesinde belirlemek istediği, Fenerbahçe’nin ise ilk temas kuran ekip olabileceği öne sürüldü. Alman futbolcunun 7 milyon euro net maaş, 10 milyon euro imza parası ve en az 3 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi.

Giriş Tarihi:
Yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncunun sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte piyasanın hareketlenmesi bekleniyor. Bu oyuncuların çoğu kararını Dünya Kupası sonrasına bırakmayı planlarken, Leon Goretzka için farklı bir süreç öngörülüyor.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ KARAR

31 yaşındaki Alman orta saha oyuncusunun, yeni takımını turnuva öncesinde belirleyip tamamen Dünya Kupası'na odaklanmak istediği belirtildi.

FENERBAHÇE ÖNE ÇIKIYOR

Goretzka'nın menajerlik şirketi ROOF'un kulüplerden teklif beklediği ifade edilirken, Atletico Madrid, Juventus, Inter, Napoli ve Arsenal'in oyuncuyu takip ettiği aktarıldı. Fenerbahçe'nin ise uzun süredir ilgilendiği futbolcu için ilk resmi adımı atan kulüp olabileceği kaydedildi.

TALEPLERİ NETLEŞTİ

Alman futbolcunun 7 milyon euro net maaş, 10 milyon euro imza parası ve en az 3 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin bu şartları karşılamaya hazır olduğu belirtildi.

Resmi görüşmelerin başlaması halinde teknik direktör Domenico Tedesco'nun, eski öğrencisi Goretzka ile doğrudan temas kurması bekleniyor.

