Tecrübeli teknik adam, Ratiu'nun Kenan Yıldız gibi güçlü bir rakiple karşılaştığını ve onun hatasıyla Türkiye'nin gole gittiğini ifade etti.

Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye A Milli Takımı'nı kendi döneminde Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Zeki Çelik ve Kaan Ayhan gibi oyuncularla gençleştirdiğini ve takımı inşa ettiğini belirtti.

Kendi döneminde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı gençleştirdiğini belirten Lucescu, "Bu takımı tabii ki ben inşa ettim. Sadece Hakan Çalhanoğlu değil Merih Demiral, Zeki Çelik ve Kaan Ayhan gibi oyuncular benim zamanımda gelmişti. Belki o dönem sonuçlar alamadım ama bu takım sonuçları almaya başladı. Romanya'da da bunu yapmaya çalışıyorum, gençleştirmeye çalışıyorum. Umarım Romanya da ileride bu sonuçları alır ve onlara verdiğim katkıyı hatırlarlar" sözlerini sarf etti.

Defansın dikkatsizliğinin sonucu değiştirdiğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Çok dengeli bir maç oldu. Defansın dikkatsizliği sonucu değiştirdi. Türkiye'yi çok beğeniyorum ve iyi bir hocaları var. Biz Türkiye'yi durdurmaya çalıştık. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık" ifadelerini kullandı.