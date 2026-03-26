Mircea Lucescu'dan yenilgi yorumu! "Bu takımı ben inşa ettim"

Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye’ye 1-0 kaybettikleri 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, A Milli Futbol Takımı’nın bugünkü yapılanmasında kendi döneminin önemli etkisi olduğunu söyledi.

Mircea Lucescu'dan yenilgi yorumu! "Bu takımı ben inşa ettim"
  • Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye A Milli Takımı'nı kendi döneminde Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Zeki Çelik ve Kaan Ayhan gibi oyuncularla gençleştirdiğini ve takımı inşa ettiğini belirtti.
  • Lucescu, Türkiye-Romanya maçında defansın dikkatsizliği sonucu mağlup olduklarını ve hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi.
  • Tecrübeli teknik adam, Ratiu'nun Kenan Yıldız gibi güçlü bir rakiple karşılaştığını ve onun hatasıyla Türkiye'nin gole gittiğini ifade etti.
  • Lucescu, Türk futbolunun iyi yatırımlar yapıldığı ve kaliteli yabancı futbolcular getirildiği için iyi bir dönemden geçtiğini aktardı.
  • Romanya'nın yatırım yapmadığını ancak yetenekli oyuncuları olduğunu belirten Lucescu, eski durumlarına gelebileceklerini söyledi.

Kendi döneminde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı gençleştirdiğini belirten Lucescu, "Bu takımı tabii ki ben inşa ettim. Sadece Hakan Çalhanoğlu değil Merih Demiral, Zeki Çelik ve Kaan Ayhan gibi oyuncular benim zamanımda gelmişti. Belki o dönem sonuçlar alamadım ama bu takım sonuçları almaya başladı. Romanya'da da bunu yapmaya çalışıyorum, gençleştirmeye çalışıyorum. Umarım Romanya da ileride bu sonuçları alır ve onlara verdiğim katkıyı hatırlarlar" sözlerini sarf etti.

Defansın dikkatsizliğinin sonucu değiştirdiğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Çok dengeli bir maç oldu. Defansın dikkatsizliği sonucu değiştirdi. Türkiye'yi çok beğeniyorum ve iyi bir hocaları var. Biz Türkiye'yi durdurmaya çalıştık. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık" ifadelerini kullandı.

Mircea Lucescu'dan yenilgi yorumu! "Bu takımı ben inşa ettim"-2

"RATI'NUN KENAN YILDIZ GİBİ GÜÇLÜ BİR RAKİBİ VARDI"

Mircea Lucescu sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Maçı kaybettiğimiz için özür diliyorum. Ratiu'nun Kenan Yıldız gibi çok güçlü bir rakibi vardı. Onun hata yapmasıyla Türkiye gole gitti. Bizim de direkten dönen pozisyonumuz oldu. Hagi dikkatli ayak içiyle vursa gol atabilirdi. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık"

"TÜRK FUTBOLU İYİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

Türk futbolunun iyi bir dönemden geçtiğini aktaran Lucescu, "Romanya futbolunda bazı hatalar yapıldı o yüzden bu durumdayız. Türk futbolu iyi bir dönemden geçiyor. Nedeni de çok iyi yatırımlar yapıldı ve çok iyi yabancı futbolcular getirildi. O oyuncular Türk futbolculara örnek oldu. Türk futbolu önemli kazançlar elde etti. Rumen futbolcular da Türkiye'de önemli takımlarda oynadılar. Romanya yatırımları yapmıyor ama yetenekli oyuncuları var. Eski durumlarına gelebilirler" diyerek sözlerini noktaladı.

