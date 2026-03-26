A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde bu akşam İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş Park'ta (Tüpraş) oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Benoit Bastien olacak.
Türkiye bu karşılaşmayı kazanması halinde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek.
O mücadeleyi kazanan ekip Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.
AY-YILDIZLILAR, 24 YILLIK HASRETE SON VERMEK İSTİYOR
A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası'na son olarak 2002 yılında Güney Kore ve Japonya'nın ortak düzenlediği turnuvada katıldı. Milliler, bu turnuvada dünya 3.'sü olurken, tarihinin en iyi derecesini elde etti. Ay-yıldızlılar, ilk önce Romanya daha sonra da Slovakya - Kosova eşleşmesinden gelecek ülkeyi geçerek 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek istiyor.
A Milliler, FIFA Dünya Kupası'na katılmaya 1950, 1954 ve 2002 olmak üzere 3 kez hak kazanırken, 1950 yılındaki turnuvada finansal sorunlar yüzünden yer almadı.
DOLMABAHÇE'DE 71. MİLLİ MAÇ
A Milli Futbol Takımı, Romanya karşılaşmasıyla 2016 yılında açılan Beşiktaş Park'ta 4. kez oynayacak. Milliler, daha önceki adıyla İnönü Stadyumu'nda ise 67 maça çıkmıştı. Ay-yıldızlılar, Dolmabahçe'de yaptığı toplam 70 müsabakanın 30'unu kazanırken, 22'sini kaybetti, 18 mücadele ise berabere sona erdi.
MERİH DEMİRAL VE ZEKİ ÇELİK'İN DURUMU BELİRSİZ
Ay-yıldızlı ekipte ağrıları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik'in durumu belirsizliğini koruyor. İki oyuncunun durumu yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.
A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Aral Şimşir ise aday kadrodan çıkarılmıştı.
MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU
Aday kadromuzda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)
Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)
Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)
İŞTE MUHTEMEL 11'İMİZ:
UĞURCAN ÇAKIR, MERT MÜLDÜR, OZAN KABAK, ABDÜLKERİM BARDAKCI, FERDİ KADIOĞLU, İSMAİL YÜKSEK, HAKAN ÇALHANOĞLU, ORKUN KÖKÇÜ, BARIŞ ALPER YILMAZ, ARDA GÜLER, KENAN YILDIZ