AY-YILDIZLILAR, 24 YILLIK HASRETE SON VERMEK İSTİYOR



A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası'na son olarak 2002 yılında Güney Kore ve Japonya'nın ortak düzenlediği turnuvada katıldı. Milliler, bu turnuvada dünya 3.'sü olurken, tarihinin en iyi derecesini elde etti. Ay-yıldızlılar, ilk önce Romanya daha sonra da Slovakya - Kosova eşleşmesinden gelecek ülkeyi geçerek 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek istiyor.

A Milliler, FIFA Dünya Kupası'na katılmaya 1950, 1954 ve 2002 olmak üzere 3 kez hak kazanırken, 1950 yılındaki turnuvada finansal sorunlar yüzünden yer almadı.

DOLMABAHÇE'DE 71. MİLLİ MAÇ



A Milli Futbol Takımı, Romanya karşılaşmasıyla 2016 yılında açılan Beşiktaş Park'ta 4. kez oynayacak. Milliler, daha önceki adıyla İnönü Stadyumu'nda ise 67 maça çıkmıştı. Ay-yıldızlılar, Dolmabahçe'de yaptığı toplam 70 müsabakanın 30'unu kazanırken, 22'sini kaybetti, 18 mücadele ise berabere sona erdi.

MERİH DEMİRAL VE ZEKİ ÇELİK'İN DURUMU BELİRSİZ Ay-yıldızlı ekipte ağrıları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik'in durumu belirsizliğini koruyor. İki oyuncunun durumu yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Aral Şimşir ise aday kadrodan çıkarılmıştı.