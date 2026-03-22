LLORENTE LUNIN'İ GEÇEMEDİ Valverde'nin pozisyonunun hemen ardından Atletico Madrid bir kez daha tehlikeli geldi. Müsait durumda topla buluşan Llorente, kaleci Lunin'i geçemedi. Karşılıklı ataklarla geçen bölümde iki takım da savunma arkasına sarkarak skor üretmeye çalıştı. ARDA GÜLER'DEN ŞIK VURUŞ Real Madrid'de Arda Güler de etkili bir denemeyle dikkat çekti. Carvajal'ın sağ kanattan arka direğe gönderdiği ortada topa sol ayağıyla çok iyi vuran milli futbolcu, uzak köşeyi yokladı. Şık vuruşta top az farkla auta çıktı.

SIMEONE ÇİZGİDE GEÇİT VERMEDİ Ev sahibi ekip, bir kez daha gole çok yaklaştı. Sağ taraftan uzun kullanılan taç atışında ceza sahasında kafalardan seken top arka direkte Vinicius Junior'un önünde kaldı. Brezilyalı yıldızın kaleye gönderdiği topu Atletico Madrid savunmasında Simeone son anda çizgiden çıkardı. LOOKMAN PERDEYİ AÇTI Atletico Madrid'in golü hızlı gelişen atakta geldi. Uzun topa hareketlenen Ademola Lookman, sol kanatta bindirme yapan Ruggeri'yi gördü. Tecrübeli oyuncunun pasıyla ceza alanına yönelen Atletico Madrid, savunmayı dengesiz yakaladı. Simeone ön direkte çok şık bir dokunuş yaptı. Bu temasla birlikte top altıpas içinde uygun noktaya geldi. Pozisyonu iyi takip eden Ademola Lookman da yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve konuk takımı derbide öne taşıdı.

MADRİD GERİ DÖNDÜ Real Madrid, Atletico Madrid karşısında geriye düştüğü maçta kısa sürede skoru lehine çevirdi. Eflatun-beyazlı ekip, Vinicius Junior ve Fede Valverde'nin golleriyle derbide 2-1 öne geçti. Karşılaşmada Real Madrid, Brahim Diaz'ın ceza sahasında Hancko'nun müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. Hakemin beyaz noktayı göstermesiyle topun başına geçen Vinicius Junior, penaltıyı gole çevirdi ve skora denge getirdi. Brezilyalı yıldız, bu golle Atletico Madrid'e karşı La Liga'daki ilk golünü kaydetti. VALVERDE HATAYI AFFETMEDİ Beraberlik golünün ardından baskısını sürdüren Real Madrid, Atletico Madrid savunmasının yaptığı büyük hatayı değerlendirdi. Presle topu kazanan Fede Valverde, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ ayak dışıyla yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını 2-1 öne geçirdi. MOLINA'DAN FÜZE Dakikalar 66'yı gösterirken Julian Alvarez'den aldığı pas sonrası direkt olarak kaleyi gören Nahuel Molina, enfes bir gol atarak skorun dengelenmesini sağladı.