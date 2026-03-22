Real Madrid, La Liga'da Atletico Madrid'i 3-2 mağlup ederek puanını 69'a yükseltti.
Ev sahibi ekibin gollerini Vinicius Junior (2) ve Federico Valverde attı. Konuk takıma ise Ademola Lookman ve Nahuel Molina'nın sayıları yetmedi.
Arbeloa'nın öğrencileri bu zaferle birlikte Barcelona ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu.
SAYGI DURUŞU SONRASI SANTRA
İspanya'da gözler Madrid derbisine çevrildi. Hayatını kaybeden Portekizli kaleci antrenörü Silvino'nun anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki dev mücadelede ilk düdük çaldı.
Karşılaşmaya başlayan taraf Atletico Madrid oldu. Daha ilk dakikalardan itibaren tempo yükselirken iki takım da hücumda etkili görüntü ortaya koydu. Derbinin açılış bölümünde üst üste yaşanan pozisyonlar tribünlerde heyecanı artırdı.
ATLETICO MADRID PENALTI BEKLEDİ
Atletico Madrid, Ademola Lookman ile etkili geldi. Sol kanattan yaptığı driplingin ardından ceza sahasına giren yıldız futbolcu, iki rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Konuk ekip bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.
VALVERDE DİREĞE TAKILDI
Real Madrid, Fede Valverde ile gole çok yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza sahasına topla giren Uruguaylı futbolcunun yerden sert şutunda kaleci Musso geçildi ancak top sol direkten oyun alanına geri döndü. Eflatun-beyazlı ekip bu pozisyonda öne geçme fırsatını değerlendiremedi.
LLORENTE LUNIN'İ GEÇEMEDİ
Valverde'nin pozisyonunun hemen ardından Atletico Madrid bir kez daha tehlikeli geldi. Müsait durumda topla buluşan Llorente, kaleci Lunin'i geçemedi. Karşılıklı ataklarla geçen bölümde iki takım da savunma arkasına sarkarak skor üretmeye çalıştı.
ARDA GÜLER'DEN ŞIK VURUŞ
Real Madrid'de Arda Güler de etkili bir denemeyle dikkat çekti. Carvajal'ın sağ kanattan arka direğe gönderdiği ortada topa sol ayağıyla çok iyi vuran milli futbolcu, uzak köşeyi yokladı. Şık vuruşta top az farkla auta çıktı.
SIMEONE ÇİZGİDE GEÇİT VERMEDİ
Ev sahibi ekip, bir kez daha gole çok yaklaştı. Sağ taraftan uzun kullanılan taç atışında ceza sahasında kafalardan seken top arka direkte Vinicius Junior'un önünde kaldı. Brezilyalı yıldızın kaleye gönderdiği topu Atletico Madrid savunmasında Simeone son anda çizgiden çıkardı.
LOOKMAN PERDEYİ AÇTI
Atletico Madrid'in golü hızlı gelişen atakta geldi. Uzun topa hareketlenen Ademola Lookman, sol kanatta bindirme yapan Ruggeri'yi gördü. Tecrübeli oyuncunun pasıyla ceza alanına yönelen Atletico Madrid, savunmayı dengesiz yakaladı. Simeone ön direkte çok şık bir dokunuş yaptı. Bu temasla birlikte top altıpas içinde uygun noktaya geldi. Pozisyonu iyi takip eden Ademola Lookman da yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve konuk takımı derbide öne taşıdı.
MADRİD GERİ DÖNDÜ
Real Madrid, Atletico Madrid karşısında geriye düştüğü maçta kısa sürede skoru lehine çevirdi. Eflatun-beyazlı ekip, Vinicius Junior ve Fede Valverde'nin golleriyle derbide 2-1 öne geçti.
Karşılaşmada Real Madrid, Brahim Diaz'ın ceza sahasında Hancko'nun müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. Hakemin beyaz noktayı göstermesiyle topun başına geçen Vinicius Junior, penaltıyı gole çevirdi ve skora denge getirdi. Brezilyalı yıldız, bu golle Atletico Madrid'e karşı La Liga'daki ilk golünü kaydetti.
VALVERDE HATAYI AFFETMEDİ
Beraberlik golünün ardından baskısını sürdüren Real Madrid, Atletico Madrid savunmasının yaptığı büyük hatayı değerlendirdi. Presle topu kazanan Fede Valverde, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ ayak dışıyla yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını 2-1 öne geçirdi.
MOLINA'DAN FÜZE
Dakikalar 66'yı gösterirken Julian Alvarez'den aldığı pas sonrası direkt olarak kaleyi gören Nahuel Molina, enfes bir gol atarak skorun dengelenmesini sağladı.
VINICIUS'TAN CEVAP!
Karşılaşmadda skor 2-2'ye geldikten sonra gol aramaya devam eden Real Madrid, 6 dakika sonra rakibine yanıt verdi. Vinicius Junior, Trent Alexander-Arnold'un pasıyla ceza sahası önünde topla buluştu. İki rakibini geçtikten sonra çizgi üzerinde uzak köşeye enfes bir şut atarak takımının öne geçmesini sağladı.
ARDA GÜLER 74 DAKİKA OYNADI
Milli futbolcumuz Arda Güler, mücadelede 74 dakika sahada kaldı. Ardından yerini Jude Bellingham'a bıraktı.
77'de ise Federico Valverde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.