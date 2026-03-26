Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, Manchester United’ın transfer listesine girdi. Brighton’ın, Ferdi Kadıoğlu için yaklaşık 50 milyon euro bonservis talep ettiği aktarıldı.

Ferdi Kadıoğlu Manchester United'ın transfer listesinde

İngiltere Premier Lig'de başarılı bir sezon geçiren Ferdi Kadıoğlu, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Milli futbolcu, Manchester United'ın yakın takibine alındı.

YAKIN TAKİP VAR

Manchester United sportif direktörü Dan Ashworth'un, 26 yaşındaki oyuncuyu bir süredir izlediği belirtildi. İngiliz ekibinin sezon sonunda Brighton ile temas kurmayı planladığı ifade edildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ

Brighton'ın, Ferdi Kadıoğlu için yaklaşık 50 milyon euro bonservis talep ettiği aktarıldı.

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Brighton formasıyla 35 maçta görev aldı. Premier Lig'de birçok karşılaşmada maçın oyuncusu seçildiği belirtildi.

