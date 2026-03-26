Yarı final serisinin kritik mücadelesinde etkili bir performans ortaya koyan Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahadan galibiyetle ayrılarak final kapısını aralayan taraf değil, doğrudan finale yürüyen ekip oldu. Emlak Konut karşısında 85 sayı üreten sarı-kırmızılılar, hücumdaki üretkenliğiyle maçın kontrolünü elinde tuttu.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut karşısında aldığı 85-76'lık galibiyetle yarı final serisini geçmeyi başardı. Bu sonuç, sarı-kırmızılı takımın sezonun en kritik aşamasında hedefe bir adım daha yaklaştığını gösterdi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, finalde Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde gözler artık iki güçlü takım arasında oynanacak şampiyonluk serisine çevrildi.