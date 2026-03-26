2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü durağı için heyecan dorukta. Avustralya ve Çin yarışlarının ardından takımlar bu kez motor sporlarının en ikonik pistlerinden biri olan Suzuka'da kozlarını paylaşacak. Teknik yapısı ve hata kabul etmeyen virajlarıyla bilinen Japonya Grand Prix'si, şampiyonluk yarışının seyrini değiştirebilecek kritik virajlardan biri olarak öne çıkıyor.
HAFTA SONU PROGRAMI NETLEŞTİ
Japonya GP hafta sonu, 27 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek antrenman seanslarıyla başlayacak. Takımların araç ayarlarını test edeceği bu seansların ardından gözler sıralama turlarına çevrilecek.
28 Mart Cumartesi günü yapılacak sıralama turları, pole pozisyonu mücadelesine sahne olacak. Hafta sonunun zirve noktası ise 29 Mart Pazar günü yaşanacak. Büyük yarış, Türkiye saati ile 08.00'de başlayacak.
Sabahın erken saatlerinde start alacak yarış, izleyicilere hafta sonuna yüksek tempolu bir başlangıç sunacak.
SUZUKA: PİLOTLARI SINAYAN EFSANE PİST
Japonya'daki Suzuka Pisti, Formula 1 takviminde ayrı bir yere sahip. "Sekiz" şeklindeki nadir tasarımlardan biri olan pist, yüksek hızlı virajları ve teknik bölümleriyle pilotların reflekslerini ve cesaretini aynı anda test ediyor.
Bu nedenle Suzuka'da alınan sonuçlar, sadece hız değil aynı zamanda sürüş ustalığı açısından da büyük önem taşıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren pilotlar için burada yapılacak en küçük hata bile pahalıya mal olabilir.
YAYIN BİLGİLERİ: HANGİ KANALDA?
Türkiye'de Formula 1 yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, Japonya Grand Prix hafta sonunu canlı olarak ekranlara taşıyacak.
Ayrıca yarış severler, tüm seansları ve detaylı içerikleri F1 TV platformu üzerinden de takip edebilecek.
SEZON HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
Japonya etabının ardından Formula 1 takvimi yoğun temposunu sürdürecek. Nisan ayında Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarıyla Orta Doğu ayağına geçilecek. Toplam 24 yarıştan oluşan sezon, yıl sonunda Abu Dabi'de tamamlanacak.
Suzuka'da alınacak sonuçlar ise sezonun geri kalanı için önemli ipuçları verecek. Tüm gözler şimdi, yılın en zorlu pistlerinden birinde yaşanacak mücadeleye çevrilmiş durumda.