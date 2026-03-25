Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarına başladı. Sportif yapılanmada görev alan Devin Özek ile yapılan toplantıların ardından eksik bölgeler netleştirildi ve yol haritası oluşturuldu. SAVUNMA VE SOL BEK GÜNDEMDE Savunma hattında Milan Skriniar'ı takımda tutmayı planlayan sarı-lacivertliler, sol stoper için arayışa geçti. Ayrıca sol bek pozisyonu için potansiyeli yüksek, gelişime açık genç bir oyuncu transfer edilmesi hedefleniyor.



KANAT VE FORVET ÖNCELİK Hücum hattında her iki kanatta oynayabilen, tercihen sol ayaklı ve skor katkısı yüksek bir oyuncu transferi planlanıyor. Devin Özek'in bu doğrultuda scouting çalışmalarına başladığı belirtildi. Forvet hattı için ise transferin erken tamamlanması hedefleniyor. Yönetimin, yeni sezona girilmeden yıldız bir golcüyü kadroya katmak istediği ifade edildi.