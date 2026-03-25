CANLI YAYIN
Geri

Barcelona, Osimhen'i Julian Alvarez'in alternatifi olarak gündemine aldı

Barcelona, golcü transferinde Julian Alvarez’in alternatifi olarak Victor Osimhen’i gündemine aldı. 26 yaşındaki Nijeryalı forvet, bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta 19 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Giriş Tarihi:
Barcelona, Osimhen'i Julian Alvarez'in alternatifi olarak gündemine aldı

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için Avrupa'dan transfer iddiaları sürüyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona, yaz transfer döneminde hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.

İLK HEDEF ALVAREZ

Katalan ekibinin, Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez'i listenin ilk sırasına aldığı belirtildi. Barcelona'nın Arjantinli oyuncu için girişimlerini sürdürdüğü aktarıldı.

Barcelona, Osimhen'i Julian Alvarez'in alternatifi olarak gündemine aldı-2
ALTERNATİF OSIMHEN

Julian Alvarez transferinin gerçekleşmemesi durumunda ise Barcelona'nın alternatif isimlere yöneleceği ifade edildi. Bu doğrultuda Galatasaray'dan Victor Osimhen'in de listede yer aldığı kaydedildi.

Barcelona'nın, Alvarez transferinde sonuç alamaması halinde Osimhen için girişim yapabileceği belirtildi.

Barcelona, Osimhen'i Julian Alvarez'in alternatifi olarak gündemine aldı-3
PERFORMANSI

26 yaşındaki Nijeryalı forvet, bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta 19 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler