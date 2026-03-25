Katalan ekibinin, Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez'i listenin ilk sırasına aldığı belirtildi. Barcelona'nın Arjantinli oyuncu için girişimlerini sürdürdüğü aktarıldı.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için Avrupa'dan transfer iddiaları sürüyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona, yaz transfer döneminde hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.



ALTERNATİF OSIMHEN

Julian Alvarez transferinin gerçekleşmemesi durumunda ise Barcelona'nın alternatif isimlere yöneleceği ifade edildi. Bu doğrultuda Galatasaray'dan Victor Osimhen'in de listede yer aldığı kaydedildi.

Barcelona'nın, Alvarez transferinde sonuç alamaması halinde Osimhen için girişim yapabileceği belirtildi.