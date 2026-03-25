Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için Avrupa'dan transfer iddiaları sürüyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona, yaz transfer döneminde hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.
İLK HEDEF ALVAREZ
Katalan ekibinin, Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez'i listenin ilk sırasına aldığı belirtildi. Barcelona'nın Arjantinli oyuncu için girişimlerini sürdürdüğü aktarıldı.
ALTERNATİF OSIMHEN
Julian Alvarez transferinin gerçekleşmemesi durumunda ise Barcelona'nın alternatif isimlere yöneleceği ifade edildi. Bu doğrultuda Galatasaray'dan Victor Osimhen'in de listede yer aldığı kaydedildi.
Barcelona'nın, Alvarez transferinde sonuç alamaması halinde Osimhen için girişim yapabileceği belirtildi.
PERFORMANSI
26 yaşındaki Nijeryalı forvet, bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta 19 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.