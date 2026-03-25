Kolundaki kırık nedeniyle sahalardan en az 1 ay uzak kalması beklenen Victor Osimhen'in eksikliği Galatasaray'da çok ciddi endişe yaratmış durumda. Hatta sosyal medyada, "Osimhen yoksa şampiyonluk gider"söylemleri de ciddi şekilde dillendiriliyor. Ancak Nijeryalı yıldızın bu sezon Süper Lig'de oynadığı ve oynamadığı maçları masaya yatıran TAKVİM çok şaşırtıcı detaylara ulaştı. Osimhen şu ana kadar ligde 7 maçta hiç forma giymezken, 3 maçta da sonradan oyuna girdi ve 30 dakikanın altında süreler aldı.
Bu 10 karşılaşma dikkate alındığında Cimbom'un ortalama 2.1 gol attığı, 17.8 şut çektiği, 2.19 gol beklentisi yakaladığı ve rakip ceza sahasında 32.6 kez topla buluştuğu gözleniyor. Osimhen'in ilk 11'de oynadığı 16 lig maçında ise Galatasaray'daki tek olumlu artış gol ortalamasının 2.56'ya yükselmesi oldu. Buna karşın Osimhen sahadayken şut ortalamasının 16.3'e, gol beklentisinin 1.99'a, ceza sahasında topla oynama sayısının da 28.6'ya gerilemesi dikkat çekiyor. Ayrıca Galatasaray, Osimhen'siz 10 maçta 2.5 puan ortalaması ve yüzde 80 galibiyet yüzdesi yakaladı. Nijeryalı yıldızın oynadığı karşılaşmalarda ise puan ortalaması 2.43'e, galibiyet yüzdesi de 2.75'e düşüyor.
FİNALLERİN GOLCÜSÜ
Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı sonrası gözlerin çevrildiği isim olan Arjantinli golcü Mauro Icardi ligin son dönemlerine girildiğinde yakaladığı form grafiğiyle dikkatleri çekiyor.
Sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz sezon bu süreçte forma giyemeyen yıldız futbolcu 2022-23 sezonunda bu süreçte çıktığı 9 maçta 12 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki golcü futbolcu 2023- 24 sezonunda da söz konusu periyotta da 8 maçta 8 gol atıp 1 de asiste imza attı.
Icardi şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip ligin son maçlarında attığı gollerle kazanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi oldu. Yıldız ismin aynı başarıyı bu sezon da sürdürüp sürdüremeyeceği merak konusu.