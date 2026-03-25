Süper Lig'de Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisine odaklandı. Sarı-lacivertliler, kritik mücadeleyi kazanarak şampiyonluk yarışında avantaj elde etmeyi hedefliyor.
TEDESCO'DAN ÖZEL PROGRAM
Teknik direktör Domenico Tedesco, milli arada takıma çift antrenman yaptırırken bazı oyuncularla özel olarak ilgileniyor. Guendouzi, Asensio, Musaba, Nene, Cherif ve Talisca'nın performansına ayrı çalışma planı uygulandığı belirtildi.
KAMP KARARI ALINDI
Fenerbahçe, derbi öncesi Samandıra'da kampa girerek hazırlıklarını izole bir şekilde sürdürecek. Takımın bu süreçte dış dünyayla bağlantısının minimuma indirileceği ifade edildi.
PRİM BELİRLENDİ
Yönetimin de derbi için prim kararı aldığı öğrenildi. Başkan Sadettin Saran ve yönetimin, galibiyet halinde futbolculara toplam 1.5 milyon euro prim dağıtacağı belirtildi.