Süper Lig'de Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisine odaklandı. Sarı-lacivertliler, kritik mücadeleyi kazanarak şampiyonluk yarışında avantaj elde etmeyi hedefliyor.

TEDESCO'DAN ÖZEL PROGRAM

Teknik direktör Domenico Tedesco, milli arada takıma çift antrenman yaptırırken bazı oyuncularla özel olarak ilgileniyor. Guendouzi, Asensio, Musaba, Nene, Cherif ve Talisca'nın performansına ayrı çalışma planı uygulandığı belirtildi.