Fenerbahçe'de derbi öncesi kamp kararı: 1.5 milyon euro prim

Fenerbahçe, 5 Nisan’da oynanacak Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını yoğun tempoyla sürdürüyor. Başkan Sadettin Saran ve yönetimin, galibiyet halinde futbolculara toplam 1.5 milyon euro prim dağıtacağı belirtildi.

Süper Lig'de Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisine odaklandı. Sarı-lacivertliler, kritik mücadeleyi kazanarak şampiyonluk yarışında avantaj elde etmeyi hedefliyor.

TEDESCO'DAN ÖZEL PROGRAM

Teknik direktör Domenico Tedesco, milli arada takıma çift antrenman yaptırırken bazı oyuncularla özel olarak ilgileniyor. Guendouzi, Asensio, Musaba, Nene, Cherif ve Talisca'nın performansına ayrı çalışma planı uygulandığı belirtildi.

KAMP KARARI ALINDI

Fenerbahçe, derbi öncesi Samandıra'da kampa girerek hazırlıklarını izole bir şekilde sürdürecek. Takımın bu süreçte dış dünyayla bağlantısının minimuma indirileceği ifade edildi.

PRİM BELİRLENDİ

Yönetimin de derbi için prim kararı aldığı öğrenildi. Başkan Sadettin Saran ve yönetimin, galibiyet halinde futbolculara toplam 1.5 milyon euro prim dağıtacağı belirtildi.

