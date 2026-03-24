Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin en uzun süren hamlelerinden biri olan Marco Asensio transferi, sahadaki performansla karşılığını verdi. İspanyol futbolcu, sarı-lacivertli formayla sezonun öne çıkan isimlerinden biri oldu.
İSPANYA'DAN TAKİP VAR
Atletico Madrid, Villarreal ve Sevilla'nın 30 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi. Özellikle Villarreal'in transfer için hazırlık yaptığı ve sezon bitmeden Fenerbahçe ile temas kurmasının beklendiği ifade edildi.
YÖNETİMİN TAVRI NET
Fenerbahçe yönetiminin, takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü Asensio'yu satmayı düşünmediği ve gelecek tekliflere kapalı olduğu aktarıldı. Oyuncunun İstanbul'da mutlu olması da bu kararın korunmasında etkili oldu.
Marco Asensio, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi maçta 13 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.