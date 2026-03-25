Galatasaray'daVictor Osimhen'in sakatlığı sonrası gözlerin çevrildiği isim olan Arjantinli golcü Mauro Icardi ligin son dönemlerine girildiğinde yakaladığı form grafiğiyle dikkatleri çekiyor. Sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz sezon bu süreçte forma giyemeyen yıldız futbolcu 2022-23 sezonunda bu süreçte çıktığı 9 maçta 12 gol, 1 asistlikperformans sergiledi.

Icardi'nin Osimhen'in yokluğundaki performansı merakla bekleniyor.

33 yaşındaki golcü futbolcu 2023- 24 sezonunda da söz konusu periyotta da 8 maçta 8 gol atıp 1 de asiste imza attı.Icardi şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip ligin son maçlarında attığı gollerle kazanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi oldu.Yıldız ismin aynı başarıyı bu sezon da sürdürüp sürdüremeyeceği merak konusu.



