2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Takım'ın Romanya ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Kritik mücadelede düdük François Letexier'de olacak.
YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU
Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek.
MAÇIN DETAYLARI
A Milli Takım, Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya ile 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
ÖNCEKİ MAÇLAR
François Letexier'in yönettiği karşılaşmalarda Türk takımları şu sonuçları aldı:
2021/22 sezonunda Borussia Dortmund 5-0 Beşiktaş
2022/23 sezonunda Sevilla 2-0 Fenerbahçe