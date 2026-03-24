Hakan Çalhanoğlu sakatlığı atlattı! Romanya maçında ilk 11'de

Uzun süren sakatlığın ardından sahalara dönen Hakan Çalhanoğlu’nun milli maçta ilk 11’de başlaması bekleniyor.

A Milli Takım'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu teknik heyetin gündemindeydi. Inter formasıyla Fiorentina karşısında ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli orta saha, 69 dakika görev yaptı.

MONTELLA RAHAT NEFES ALDI

Ocak ayından bu yana 12 resmi maçta oynayamayan Hakan Çalhanoğlu'nun yeniden maç ritmi kazanması teknik direktör Vincenzo Montella'yı rahatlattı. 32 yaşındaki oyuncunun milli takım kampına katıldığı ve Romanya karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkmasının beklendiği belirtildi.

KADRODA EKSİKLER VAR

Öte yandan Merih Demiral'ın sakatlığının sürdüğü ve Romanya maçında forma giymesinin beklenmediği ifade edildi.

Midtjylland forması giyen Aral Şimşir ise kulübünde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

