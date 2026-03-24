Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a transfer sürecinde Fernando Muslera'nın büyük payı olduğunu belirten Torreira, "Muslera'ya her zaman minnettar olacağım. Onun bir telefonuyla hayatım değişti. Neredeyse dört yıldır buradayım ve Galatasaray'a aşık oldum. Bu formayı giymek benim için inanılmaz bir duygu. Gerçekten bu kulüp için yaşıyorum ve oynuyorum. Ondan çok şey öğrendim. Sadece harika bir kaleci değil, benim için bir baba gibiydi" dedi.