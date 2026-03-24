Juventus, Real Madrid forması giyen Antonio Rüdiger'i transfer listesine aldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Alman savunmacı için harekete geçti.
SPALLETTI DEVREDE
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin, Roma döneminde birlikte çalıştığı Rüdiger'i kadrosunda görmek istediği belirtildi. Kulübün oyuncu için ilk temaslara başladığı aktarıldı.
SÖZLEŞME TEKLİFİ HAZIR
Juventus'un, 33 yaşındaki stoperi yıllık 5-6 milyon euro maaşla 3 yıllık sözleşmeye ikna etmeyi planladığı ifade edildi.
REAL MADRID CEPHESİ
Real Madrid'de forma şansı bulan Rüdiger'in geleceği belirsizliğini koruyor. Teknik ekipte yer alan Alvaro Arbeloa'nın, takımda kalması halinde Alman savunmacının kadroda tutulmasını istediği belirtildi.
Antonio Rüdiger, bu sezon Real Madrid formasıyla 18 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.