Galatasaray hücum performansı ile fark yaratıyor. Şu ana kadar 26 haftada rakip ağları 62 kez sarsan Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'nın önemli ekiplerini de geride bıraktı. Maç başına 2.38'lik gol ortalaması yakalayan Cimbom, Avrupa'nın 10 büyük ligi dikkate alındığında bu alanda en başarılı 5. takım oldu. Zirvede Bayern Münih yer aldı. Bundesliga'da çıktığı 27 maçta tam 97 gol atan ve 3.59'luk inanılmaz bir ortalama yakaladı. Listenin ikinci sırasında ise PSV yer alıyor. Hollanda ekibi 28 maçta 78 gol attı ve 2.78'lik ortalamaya ulaştı. Barcelona 29 maçta 78 gol ve 2.68 ortalama ile listenin üçüncü sırasında. 26 maçta rakip ağları 68 kez sarsarak 2.61'lik ortalamaya ulaşan Sporting Lizbon ise dördüncü sırada. Galatasaray 2.38'lik ortalaması ile özellikle 5 büyük ligden dev takımları solladı.





