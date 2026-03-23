Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarında yer almaya devam ediyor. Sezon başında Benfica'dan 30 milyon euroya transfer edilen 25 yaşındaki oyuncuya ilgi yeniden arttı.



AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

Liverpool, Inter ve Newcastle United'ın daha önce ilgilendiği milli futbolcu için yaz transfer dönemi öncesi temasların yeniden gündeme geldiği belirtildi. Feyenoord'daki eski teknik direktörü Arne Slot'un da oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı.