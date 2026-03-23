CANLI YAYIN
Geri

Orkun Kökçü transfer iddialarına kapıyı kapattı

Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü, Avrupa kulüplerinin ilgisine rağmen takımda kalmaya odaklandı. Beşiktaş’ın, yeni sezon planlamasını Orkun Kökçü üzerine kurmayı hedeflediği belirtilirken, milli futbolcunun önceliğinin takım performansı ve milli takım hedefleri olduğu kaydedildi.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarında yer almaya devam ediyor. Sezon başında Benfica'dan 30 milyon euroya transfer edilen 25 yaşındaki oyuncuya ilgi yeniden arttı.

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

Liverpool, Inter ve Newcastle United'ın daha önce ilgilendiği milli futbolcu için yaz transfer dönemi öncesi temasların yeniden gündeme geldiği belirtildi. Feyenoord'daki eski teknik direktörü Arne Slot'un da oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı.

AYRILIK GÜNDEMDE DEĞİL

Orkun Kökçü'nün ise transfer ihtimaline sıcak bakmadığı ve Beşiktaş'ta kalmaya odaklandığı öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin de oyuncu için gelen tekliflere kapalı olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ın, yeni sezon planlamasını Orkun Kökçü üzerine kurmayı hedeflediği belirtilirken, milli futbolcunun önceliğinin takım performansı ve milli takım hedefleri olduğu kaydedildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler