Devre arası transfer döneminde kadrosunda önemli bir yenilenme yaşayan Siyah- Beyazlılar, yaz döneminde de kaldığı yerden devam edecek. Beşiktaş'ta öncelikli hedefler kaleci, sol stoper, sol bek, sol kanat, orta sahada ve forvet olacak. Transferde yaşanacak gelişmelere ve ayrılıklara göre farklı bölgelere de takviyeler gelebilir. Futbol direktörü Serkan Reçber, Almanya ve İngiltere'de ilk temasları kurarken başkan Adalı'ya çalışmalarla ilgili bilgi verecek.

Adalı yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalara başladı.

