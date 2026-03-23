Milli takım idmanında üç eksik!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ay-yıldızlı ekip, 26 Mart Perşembe günü Beşiktaş Park’ta oynanacak mücadele öncesinde çalışmalarına Riva’da devam etti. Ay-yıldızlı ekipte ağrıları bulunan Merih Demiral, Deniz Gül ve Zeki Çelik antrenmanda yer almadı.

Milli takım idmanında üç eksik!
  • A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Romanya maçı hazırlıklarını sürdürdü.
  • Danimarka'da sakatlanın Aral Şimşir, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
  • Merih Demiral ve Zeki Çelik ağrı şikayetleri nedeniyle antrenmana katılmadı.
  • Kulüplerinde maça çıkan futbolcular milli takım kampında yenileme çalışması yaptı.
  • A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde Beşiktaş Park'ta Romanya ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşuyla başladı. İdman daha sonra ısınma hareketleri ve top çalışmalarıyla devam etti. Basına kapalı bölümde ise Romanya karşılaşmasının taktik planı üzerinde duruldu.

ARAL ŞİMŞİR KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Takım'da Danimarka'da sakatlanan Aral Şimşir, aday kadrodan çıkarıldı. Genç futbolcu yaptığı açıklamada milli takım formasını giyecek olmanın verdiği gururu yaşadığını ancak yaşadığı problem nedeniyle kampa katılamayacağını duyurdu.

Milli takım idmanında üç eksik!-2

MERİH VE ZEKİ ANTRENMANDA YOKTU

Ay-yıldızlı ekipte ağrıları bulunan Merih Demiral ile Zeki Çelik antrenmanda yer almadı. İki oyuncunun idmana katılmaması teknik heyet tarafından yakından takip edildi. Deniz Gül de çalışmada bulunmayan isimler arasında yer aldı.

KAMPA KATILANLAR YENİLEME YAPTI

Dün kulüplerinde maça çıkan ve bugün milli takım kampına dahil olan futbolcular ise günü yenileme çalışmasıyla tamamladı. Teknik heyet, oyuncuların fiziksel durumunu kontrollü şekilde takip ederek Romanya maçı öncesi tempo ayarlamasını sürdürdü.

Milli takım idmanında üç eksik!-3

GÖZLER ROMANYA MAÇINDA

A Milli Takım, Dünya Kupası yolundaki en kritik sınavlardan biri için hazırlıklarını sürdürürken gözler şimdi Romanya karşılaşmasına çevrildi. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, Beşiktaş Park'ta oynanacak mücadelede avantajlı bir sonuç almayı hedefliyor.

