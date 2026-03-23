Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşuyla başladı. İdman daha sonra ısınma hareketleri ve top çalışmalarıyla devam etti. Basına kapalı bölümde ise Romanya karşılaşmasının taktik planı üzerinde duruldu. ARAL ŞİMŞİR KADRODAN ÇIKARILDI A Milli Takım'da Danimarka'da sakatlanan Aral Şimşir, aday kadrodan çıkarıldı. Genç futbolcu yaptığı açıklamada milli takım formasını giyecek olmanın verdiği gururu yaşadığını ancak yaşadığı problem nedeniyle kampa katılamayacağını duyurdu.

MERİH VE ZEKİ ANTRENMANDA YOKTU Ay-yıldızlı ekipte ağrıları bulunan Merih Demiral ile Zeki Çelik antrenmanda yer almadı. İki oyuncunun idmana katılmaması teknik heyet tarafından yakından takip edildi. Deniz Gül de çalışmada bulunmayan isimler arasında yer aldı. KAMPA KATILANLAR YENİLEME YAPTI Dün kulüplerinde maça çıkan ve bugün milli takım kampına dahil olan futbolcular ise günü yenileme çalışmasıyla tamamladı. Teknik heyet, oyuncuların fiziksel durumunu kontrollü şekilde takip ederek Romanya maçı öncesi tempo ayarlamasını sürdürdü.